Horóscopo do dia (06/01): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sexta, 6 de janeiro (06/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 6 de janeiro (06/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Sol e Mercúrio.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

É importante conciliar suas vontades com as responsabilidades, visto que o momento pode demandar maior capacidade de gestão. O emocional pode se expandir em direção à vida íntima, com a Lua Cheia na área familiar e se harmonizando com Netuno na de crise.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Um aflorar de ideias e a solidariedade podem ser sentido com a Lua Cheia na casa comunicativa. Procure evitar criar expectativas em excesso ou fazer promessas que não possa cumprir, conforme alertam Sol e Mercúrio no setor espiritual em tensão com a Lua.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure ser ponderada e tente evitar excessos, considerando a tensão lunar com Sol e Mercúrio na área do patrimônio. A busca por suporte material tende a tomar corpo com a Lua Cheia na casa das finanças, que também estimula investimentos em seus talentos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Dada a tensão lunar com Sol e Mercúrio na área de relacionamentos, é importante evitar se mostrar invasiva e conciliar seus interesses com as pessoas queridas. O fluxo emotivo tende a se intensificar com a Lua Cheia em seu signo, o que lhe leva a expor afeto e otimismo.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Busque cultivar tranquilidade e otimismo perante a vida, como sinaliza a harmonia com Netuno. O fluxo emocional em detrimento da razão e do bom senso e preocupações tendem a tomar corpo com a Lua Cheia no setor de crise.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente evitar se expor fora do círculo de confiança, devido à tensão lunar com Sol e Mercúrio na casa social. Fraternidade e companheirismo podem aflorar nessa Lua Cheia, enquanto que a empatia conecta você ao coração do entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Empatia e criatividade podem se mostrar aliadas, ainda que a tensão com Sol e Mercúrio alerte para a importância de não deixar de lado a vida íntima. Seu envolvimento com o trabalho tende a se intensificar nessa Lua Cheia, associado a um forte senso de dever e a um aumento de tarefas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Como alertam Sol e Mercúrio em tensão com a Lua, busque ser discreta sobre os seus interesses, evitando ficar à mercê de críticas das pessoas. A Lua Cheia no setor espiritual pode elevar sua fé na vida, enquanto que motiva você a buscar formas de ampliar seus horizontes.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

A consciência de suas vulnerabilidades aliada ao recolhimento tende a lhe ajudar a se manter tranquila, como sugere a harmonia com Netuno. Pode haver uma forte sensibilidade com a Lua Cheia no setor íntimo, o que lhe faz ter reações exageradas diante dos problemas.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure não se deixar explorar e cuidar das suas próprias necessidades, conforme alerta a tensão com Sol e Mercúrio. Uma forte empatia tende a emergir na sua relação com quem você tanto gosta, o que faz você se concentrar no bem-estar delas.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Tente não deixar que a empolgação lhe faça tomar decisões sem a devida reflexão, pois Sol e Mercúrio em tensão com a Lua sugerem problemas. Seu envolvimento nas tarefas do dia a dia tende a se intensificar frente à Lua Cheia, o que favorece a intuição e a criatividade que afloram agora.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

A harmonia com Netuno pode aflorar a solidariedade. As demandas sociais se mostram intensas nessa Lua Cheia, pedindo cautela para evitar gastos em excesso e uma exposição inadequada em prejuízo da sua privacidade, conforme alerta a tensão com Sol e Mercúrio.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quinta, 5 de janeiro (05/01)

Tags