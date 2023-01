Horóscopo do dia (03/01): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 3 de janeiro (03/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 3 de janeiro (03/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro Lua-Marte.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure reunir o entorno imediato e não comandá-lo. Sua autoconfiança tende a se elevar frente ao encontro Lua-Marte no setor das ideias, o que acaba lhe fazendo externar seus pontos de vista com empenho e a motivar as pessoas próximas.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Busque ser mais independente e também valorizar as parcerias. Você tende a se mostrar decidida e prática com Lua e Marte juntos na área material. Com isso, você pode conseguir colocar as tarefas em dia e promover ações em prol da sua realização profissional.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

É preciso ser proativa e aproveitar as oportunidades que aparecem em sua vida, especialmente as que envolvem o exercício prazeroso de suas vocações. Com Lua e Marte em seu signo, sua postura tende a ser marcada por determinação e otimismo.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Que tal diminuir o ritmo? É importante cuidar do bem-estar pessoal e de quem você tanto gosta. Busque fazer contenção de forças e manter discrição emotiva frente aos contratempos que podem se fazer presentes nessa fase, já que Lua e Marte se encontram na área de crise.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Mostrar-se gentil é fundamental para evitar hostilidade. O companheirismo tende a aflorar e motivar seu engajamento nas atividades coletivas, o que acaba fortalecendo suas parcerias em diversas áreas, visto que Lua e Marte se encontram no setor de amizades.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente motivar o entorno imediato e se mostrar gentil e solidária. Sua atuação profissional tende a ganhar mais força frente ao encontro Lua-Marte na casa do trabalho, o que gera produtividade, além de beneficiar sua imagem perante as parcerias.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Estudar individualmente ou em grupo pode se revelar prazeroso, o que lhe ajuda a aprimorar conhecimento e agregar valor à sua bagagem cultural. Lua e Marte se aproximam na área espiritual, podendo lhe fazer cultivar otimismo e a atuar de maneira empática.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Busque inserir prazeres na vivência doméstica, visto que Lua e Marte se harmonizam a Vênus recém ingressa na área familiar. A jornada tende a se revelar positiva para se concentrar nos interesses privados e também para direcionar esforços pontuais ao que é prioridade.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Demonstrar empatia e companheirismo é o primeiro passo. Este momento astrológico tende a ser de harmonização coletiva, além de favorecer a união em prol de metas comuns, visto que Lua e Marte se encontram na área de relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure encarar as responsabilidades de forma prazerosa e não apenas como obrigações. Sua disposição para a gestão da vida cotidiana pode se elevar frente ao encontro de Lua e Marte no setor das rotinas, enquanto que a economia criativa se revela uma grande aliada.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

É preciso fazer as coisas que você gosta e também admirar sua beleza. A interação social e o usufruto dos prazeres tendem a se elevar frente ao encontro Lua-Marte, o que pode se revelar fundamental para a autoestima.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Tente externar afeto ao entorno imediato e superar possíveis obstáculos. A vida doméstica tende a demandar maior envolvimento, o que acaba favorecendo uma tomada de postura proativa e dinâmica por conta do encontro Lua-Marte no setor familiar.

