Horóscopo do dia (02/01): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, segunda, 2 de janeiro (02/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 2 de janeiro (02/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a influência de Vênus no Zodíaco.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

A qualidade do trato humano tende a se elevar com empatia, generosidade e afeto, visto que Vênus adentra o setor das amizades. Este momento astrológico pode demandar praticidade na gestão do dia a dia e equilíbrio entre vida privada e pública.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

O prazer pelas tarefas pode se elevar agora. As ações em prol do bem-estar cotidiano tendem a ser favorecidas com a Lua entre seu signo e a área familiar. Contudo, é importante ter diplomacia em momentos de instabilidade interpessoal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

É preciso dar valor aos prazeres sublimes, já que Vênus adentra a casa da espiritualidade. Este momento pode promover autoaprimoramento diante dos obstáculos, o que acaba melhorando sua capacidade de interlocução e de gestão dos aspectos práticos da vida.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Com Vênus no setor íntimo, prazeres seletos tendem a ganhar corpo. O momento astrológico pode destacar as parcerias na administração do dia a dia, mas é preciso definir limites financeiros e também cultivar diplomacia nos conflitos territoriais.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

É possível que o afeto ganhe corpo no trato humano com Vênus na casa dos relacionamentos. Suas ambições e sua capacidade de empreender acabam aflorando agora. Contudo, procure ter consciência de suas limitações.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

O autocuidado e o zelo pela qualidade do dia a dia tendem a se elevar, já que Vênus adentra o setor do cotidiano. O momento pode promover revisões fundamentais que lhe ajudam a confrontar os problemas, inclusive os de ordem interpessoal, pois a Lua transita no eixo espiritual-crise.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Nesta fase, lazeres em grupo podem ganhar corpo. Você tende a contar com um suporte relevante do círculo de confiança, tanto prático como emotivo, visto que a Lua transita entre o setor íntimo e o de amizades. Mas procure buscar autonomia para não sobrecarregar o entorno.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Afloram prazeres no ambiente doméstico com Vênus adentrando a área familiar. Este é um momento de parceria, de unir forças em prol de interesses em comum e cultivar valores elevados, visto que a Lua percorre o eixo relacionamentos-trabalho.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Busque cultivar gentileza no trato humano, especialmente considerando o ingresso de Vênus na casa da comunicação. O momento astrológico pode fazer com que sua atenção se volte para a necessidade de cultivar qualidade de vida do ponto de vista prático e existencial.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

A criatividade tende a emergir como aliada na gestão prática do dia a dia com Vênus no setor material. Este momento astrológico pode oportunizar o aprimoramento da sua relação com o entorno imediato, seja na vida pública, seja na privada.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Vênus em seu signo tende a elevar a autoestima e lhe faz ir atrás de buscar experiências prazerosas. O momento astrológico pode dar destaque às relações construídas no dia a dia, o que demanda equilíbrio entre as necessidades individuais e coletivas.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Os desafios emocionais tendem a demandar atenção com Vênus no setor de crise. Este momento astrológico pode favorecer o fluxo de ideias no cotidiano. Contudo, é importante adotar uma postura socialmente discreta, a fim de preservar seus interesses.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para domingo, 1º de janeiro (01/01)

Tags