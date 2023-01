Horóscopo do dia (01/01): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 1º de janeiro (01/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 1º de janeiro (01/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Saturno tensionado.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Feliz ano novo! Procure se mostrar responsável nos gastos com lazeres, devido a Saturno tensionado. Nesse primeiro dia de 2023, é possível que cresça dentro de você a vontade de fazer valer suas ambições, especialmente no âmbito profissional.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Feliz ano novo! A proatividade tende a guiar você nesta fase, mas busque evitar acumular responsabilidades, devido à tensão de Saturno. É importante ter fé na vida e confiança em si mesma, pois essas são as qualidades que crescem dentro de você nesse primeiro dia de 2023.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Feliz ano novo! Busque evitar ficar remoendo as dificuldades, visto Saturno tensionado. Nesse início de 2023, coragem e determinação tendem a lhe guiar, especialmente com relação à superação de problemas e à articulação de metas.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Feliz ano novo! Devido a Saturno tensionado, procure evitar negligenciar responsabilidades e a sua própria intimidade. Sua capacidade de articulação interpessoal tende a se elevar nesse início de 2023, o que gera contatos intelectualmente estimulantes.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Feliz ano novo! É importante respeitar o espaço dos seus conviventes e evitar discussões, conforme alerta Saturno tensionado. Ideias arrojadas tendem a tomar corpo nesse primeiro dia de 2023, o que acaba deixando o cotidiano surpreendente e dinâmica.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Feliz ano novo! O excesso de críticas diante de desafios cotidianos tende a se fazer presente agora, devido a Saturno tensionado. Sua postura pode se revelar otimista e sociável nesse início de 2023, o que leva ao usufruto de prazeres no seio da coletividade.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Feliz ano novo! Busque adotar uma postura socialmente reservada, dada a tensão Lua-Saturno. Um fortalecimento interior significativo tende a ser sentido nesse início de 2023, o que contribui com a formulação de objetivos que condizem com suas ambições.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Feliz ano novo! Sua capacidade de interlocução tende a se elevar nesse início de 2023, permeada por um pensamento altamente corajoso. Procure não se achar a dona da verdade, visto que Saturno tensionado pode alertar contra posturas arrogantes. Busque exercitar a escuta.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Feliz ano novo! Cuidado com a tendência a desferir críticas, devido a Saturno tensionado. Sua postura nesse início de 2023 pode ser marcada por disposição e criatividade, o que contribui com a gestão dos aspectos práticos e materiais do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Feliz ano novo! Conforme alerta a tensão com Saturno, é preciso ser responsável nos gastos financeiros. Os prazeres da vida tendem a se mostrar altamente convidativos nesse início de 2023, o que lhe faz valorizar os lazeres culturais e a se abrir socialmente.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Feliz ano novo! Cuidado para não centralizar responsabilidades, devido a tensão com Saturno. O cotidiano tende a se revelar dinâmico e aprazível nesse início de 2023, o que contribui com seu engajamento familiar e nas tarefas de casa.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Feliz ano novo! Devido a Saturno tensionado, busque ser diplomática ao lidar com possíveis conflitos. O companheirismo tende a aflorar em sua postura nesse início de 2023, o que acaba lhe aproximando de quem você gosta e motiva a união em prol de objetivos comuns.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

