Horóscopo do dia (29/12): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quinta, 29 de dezembro (29/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 29 de dezembro (29/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua Crescente em equilíbrio com Júpiter.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Considerando a tensão da dupla com o Sol, o estresse tende a se fazer presente. Sendo assim, procure valorizar o descanso e evitar sobrecarga de afazeres. A perseverança pode lhe guiar frente ao encontro da Lua Crescente com Júpiter, o que ajuda com o aproveitamento das oportunidades.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Sua compreensão dos fatos tende a ser prejudicada pelo emocional instável, por isso é importante não remoer os acontecimentos. Os contratempos podem se revelar complicados com a Lua Crescente passando pela área de crise e em conjunto a Júpiter, exigindo resiliência.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

É preciso dar valor à sua privacidade, apesar desse suporte ser importante. Sua força interior pode aflorar na presença das pessoas queridas, que lhe transmitem confiança, considerando a influência da Lua Crescente no setor das amizades e em equilíbrio com Júpiter.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque se mostrar ética nas parcerias e tente fazer acordos, sem deixar que as vaidades afetem o entendimento. Oportunidades de realização profissional tendem a se fazer presentes com a Lua Crescente em equilíbrio com Júpiter. Procure aproveitar este momento!

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

É fundamental ser determinado, mas com cuidado para não criar expectativas em excesso, visto que a tensão com o Sol indica frustrações, afetando seu bem-estar. A Lua Crescente na área espiritual tende a lhe deixar mais idealista e disposta a criar oportunidades que lhe fazem vivenciar seus sonhos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Busque valorizar a privacidade. A Lua Crescente encontra Júpiter no setor íntimo e pode sugerir bem-estar no usufruto de prazeres introspectivos. No âmbito social, as tensões da dupla com o Sol tendem a alertar contra a exposição em excesso da individualidade, que facilita julgamentos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Você tende a assumir maiores responsabilidades, mas a tensão com o Sol alerta para a importância de fazer acordos e dividir tarefas. O encontro da Lua Crescente com Júpiter pode lhe deixar mais atenta ao que as relações precisam. Isso lhe faz agir em prol do bem-estar daqueles que ama.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

A comunicação pode ficar fragilizada, de modo que é importante ter mais atenção às informações para evitar equívocos. O comprometimento com a gestão do cotidiano tende a ser sentido fortemente em você, dado o encontro da Lua Crescente com Júpiter no setor das rotinas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

O processo decisório pede responsabilidade, pois o momento tende a sugerir imprudências, sobretudo nas finanças. O meio social pode se mostrar interessante e repleto de oportunidades, já que a Lua Crescente encontra Júpiter no setor dos prazeres, o que ajuda com a fruição cultural e emotiva.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Busque se cuidar, sem negligenciar suas próprias necessidades em detrimento das prioridades dos entes queridos. A Lua Crescente se aproxima de Júpiter no setor familiar, podendo intensificar seu envolvimento na rotina doméstica e promover o fortalecimento dos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Como alerta a tensão com o Sol, procure se mostrar diplomática ao lidar com temas difíceis para a coletividade e se preservar dos excessos emocionais do entorno. O intercâmbio de ideias pode aflorar nessa Lua Crescente, sendo preciso o exercício constante de empatia.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

É preciso buscar maior autonomia, pois o momento pode afetar o trato humano e dificultar ações em grupo. As questões práticas tendem a pedir maior envolvimento nessa Lua Crescente, o que favorece ações relacionadas à economia criativa e sustentável, considerando seu encontro com Júpiter.

