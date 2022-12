Horóscopo do dia (28/12): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 28 de dezembro (28/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 28 de dezembro (28/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Netuno em tensão com Marte.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Busque não se deixar abalar pelos desafios, visto que o pessimismo pode cercear o usufruto das oportunidades. Flutuações emocionais podem prejudicar seu jeito de lidar com os contratempos do dia a dia, conforme apontam Lua e Netuno no setor de crise e em tensão com Marte na área comunicativa.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É preciso não deixar o bom senso de lado no processo decisório. Mais atenção para não ser imprudente. Mesmo que o meio social se mostre atraente frente ao encontro Lua-Netuno no setor de amizades, procure fazer escolhas que estejam de acordo com sua realidade financeira.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

O individualismo em excesso tende a cercear ações conjuntas, especialmente em situações de concorrência. Busque atuar de forma ética e focada em qualidade. A Lua se aproxima de Netuno e entra em tensão com Marte entre o setor do trabalho e seu signo, podendo apontar conflitos de prioridade.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Procure manter o foco, visto que sonhar demais tende a prejudicar seu desempenho. Sua capacidade de subjetivação pode aflorar frente ao encontro Lua-Netuno, o que contribui com os processos criativos. Contudo, as ações que demandam objetividade e praticidade são afetadas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Cuidado para não abalar a objetividade e a praticidade, já que a tensão com Marte demanda providências. A Lua transita pelo setor íntimo e encontra Netuno, podendo ativar os processos intuitivos. Suas experiências tendem a ser guiadas por suas idealizações, o que lhe nutre de esperança.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Busque não absorver os problemas do entorno e acabar deixando os seus de lado, pois Marte tensionado à Lua pode sinalizar prejuízos com as responsabilidades pessoais. As energias de Lua e Netuno se unem no setor de relacionamentos, o que tende a despertar empatia e solidariedade.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Dada a tensão lunar com Marte, tente respeitar a diferentes opiniões, pois pregar valores para o entorno pode favorecer conflitos interpessoais. O desejo por bem-estar tende a ser nutrido pelo encontro Lua-Netuno na área do cotidiano, o que lhe faz buscar situações favoráveis na vivência do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É preciso cultivar bom senso. O encontro entre Lua e Netuno no setor social tende a evidenciar um momento em que a autoestima busca situações interessantes para continuar elevada. Contudo, a dependência desses fatores acaba levando a gastos excessivos e outras imprudências.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Procure respeitar o momento dos outros. Lua e Netuno na área familiar tendem a aflorar seu lado acolhedor e isso lhe aproxima dos entes queridos. Contudo, Marte tensionado à Lua pode indicar falta de reciprocidade que conflita com suas altas expectativas, o que gera frustrações.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Tente não deixar de sonhar, buscando lidar com o presente com objetividade. Sua atuação tende se mais idealista com o encontro Lua-Netuno na área comunicativa, o que conflita com os contratempos e rende frustrações, como sugere a tensão lunar com Marte no setor das rotinas.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

É importante conciliar a vontade de se divertir com a prudência. A Lua encontra Netuno e entra em tensão com Marte no setor dos prazeres, podendo alertar que é preciso definir limites para os gastos financeiros e a exposição social, que tende a ficar suscetível a conflitos de território.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Tente evitar expor suas frustrações e sobrecarregar os demais, buscando ser mais discreta. Reações emocionais podem afetar a dinâmica familiar, pois a Lua encontra Netuno em seu signo e entra em tensão com Marte no setor doméstico, o que deixa as relações instáveis.

