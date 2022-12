Horóscopo do dia (26/12): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, segunda, 26 de dezembro (26/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 26 de dezembro (26/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua transitando pelas casas do Zodíaco.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure confirmar que suas ambições estão bem estruturadas. O momento astrológico tende a destacar seu lado colaborativo e prático com a Lua no eixo amizades-material, além de recomendar que você tenha maior compromisso com os objetivos pessoais.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Tente analisar suas prioridades. Seu senso de responsabilidade tende a se destacar nesta fase, o que reflete em uma postura mais dedicada em prol das tarefas, que podem ser desgastantes, já que a Lua transita entre o setor do trabalho e seu signo.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

O entorno imediato tende a se revelar de grande apoio durante a fase crescente da Lua no setor das amizades. Este momento astrológico pode evidenciar a necessidade de enfrentar os obstáculos e se autoaprimorar, já que a Lua transita no eixo espiritual-crise.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

As responsabilidades do seu trabalho demandam maior dedicação, especialmente na Lua Crescente. O momento astrológico tende a lhe fazer reestruturar prioridades e a filtrar seu círculo afetivo para melhorar a qualidade de suas experiências, visto que a Lua transita no eixo íntimo-amizades.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Sua fé em si mesma tende a se fortalecer agora. Esta fase tende a ser de ajustes nas parcerias, o que é fundamental para aperfeiçoar as responsabilidades que se desenvolvem na coletividade, já que a Lua transita no eixo relacionamentos-trabalho.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Procure diminuir a exposição pública e avaliar a importância do seu círculo de contato. Este momento pode direcionar seu foco para a qualidade da vida privada em seus aspectos operacionais e emotivos por conta da passagem da Lua no eixo cotidiano-espiritual.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

O céu da semana tende a promover mudanças interpessoais, seja na esfera pública, seja na privada. Isso acaba se refletindo na sua necessidade de aprimorar parcerias e se libertar de vínculos superficiais, visto que a Lua transita no eixo social-íntimo.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

O momento astrológico tende a favorecer revisões. Além disso, pode haver também uma revisão das prioridades que permeiam suas rotinas, o que lhe permite aperfeiçoar o cotidiano e o trato humano, já que a Lua transita no eixo família-relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

É importante rever gastos e investimentos. O momento astrológico tende a demandar maior capacidade de planejamento e de articulação coletiva para que a sua rotina possa funcionar, visto que a Lua transita entre o setor das ideias e do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Nesta fase, procure rever seus objetivos. Suas habilidades práticas e comunicativas em favor da gestão do cotidiano podem ficar em destaque e as demandas acabam demandando maior engajamento, visto que a Lua transita no eixo material-social.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

As adversidades exigem que você revise as prioridades. O céu da semana tende a favorecer maior aproximação com o entorno imediato, buscando conciliar os interesses individuais e coletivos, já que a Lua transita entre seu signo e o setor familiar.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Procure rever sua relação com grupos. Este momento astrológico pode favorecer uma análise apurada dos contratempos que se mostram frequentes, buscando aperfeiçoar conceitos e práticas, visto que a Lua transita entre o setor de crise e o das ideias.

