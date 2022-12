Horóscopo do dia (25/12): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 25 de dezembro (25/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 25 de dezembro (25/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Marte harmonizados.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

O Natal tende a ser um momento de diversão, mas busque evitar exagerar na comida e nos gastos. Lua e Marte se harmonizam entre o setor de amizades e o comunicativo, podendo lhe deixar mais confortável para interagir com o entorno, enquanto que movimenta as atividades coletivas.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É importante se articular com seus pares, a fim de prevenir a sobrecarga e promover união. Sua postura tende a se revestir de dinamismo e proatividade, o que contribui com a organização de atividades neste Natal. Procure ter mais atenção às suas limitações.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Busque não deixar de descansar e aproveitar os prazeres neste Natal. Você tende a contar com coragem e determinação a partir de agora. Contudo, é importante ter atenção, a fim de evitar acúmulo de responsabilidades no enfrentamento dos obstáculos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Procure prezar por companhias seletas, que estejam em sintonia com seu ritmo, pois o momento recomenda ter cuidado com a exposição social. O Natal pode se mostrar favorável para repor as energias, já que Lua e Marte se encontram harmonizados entre si no circuito de crise.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Busque saber compartilhar o protagonismo e a liderança, já que o momento tende a possibilitar conflitos territoriais. O sentimento de fraternidade tende a aflorar, marcando um Natal mais colaborativo com as pessoas que você tanto gosta.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente manter seu nível de exigência dentro do aceitável pela maioria, evitando impor o que você acredita para o entorno imediato. Você tende a se mostrar mais ativa e prática, o que contribui com a organização das demandas neste dia de Natal.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Conforme alerta a tensão entre Urano e a Lua, tente não passar dos seus limites e evitar negligenciar oportunidades de curtir o conforto, sobretudo hoje. O usufruto dos prazeres pode se intensificar, o que lhe faz se envolver em atividades dinâmicas na companhia das pessoas queridas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É fundamental evitar abordar temas delicados para o entorno. A harmonia Lua-Marte no circuito da vida íntima pode sugerir fortalecimento interior nas experiências vivenciadas em grupos seletos, com conforto e segurança. Sendo assim, busque passar um Natal mais tranquilo.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Procure se mostrar disposta a negociar. As experiências de âmbito coletivo podem se revelar dinâmicas neste Natal, considerando a harmonia Lua-Marte no eixo comunicação-relacionamentos. Mas Urano tensionado no setor do cotidiano tende a pedir diplomacia ao tratar dos seus compromissos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Busque ter um plano de gastos para não ficar com despesas que ultrapassem o orçamento. A Lua na área material se harmoniza com Marte no setor relacionado às rotinas, podendo despertar proatividade nos processos de gestão, especialmente na otimização de recursos.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Como Urano tensionado no setor doméstico tende a favorecer conflitos, tente evitar tratar de problemas familiares. Você pode se mostrar mais aberta às diversões com Lua e Marte harmonizados entre seu signo e a casa dos prazeres, o que ajuda com um Natal descontraído na companhia de quem você gosta.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

É importante celebrar o Natal com esperança, evitando relembrar frustrações ou discutir com as pessoas próximas. A Lua no setor de crise tende a pedir recolhimento e introspecção, o que é alcançado no meio familiar devido à relação harmoniosa desse astro com Marte.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

