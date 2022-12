Horóscopo do dia (23/12): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sexta, 23 de dezembro (23/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 23 de dezembro (23/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua Nova em harmonia com Sol, Vênus e Urano.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Nesta fase, procure ter consciência dos seus limites e tente evitar ser muito exigente consigo mesma. A Lua Nova na casa profissional tende a lhe fazer abraçar suas vocações com confiança e a buscar outros caminhos de realização pessoal.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É importante ser prudente nas escolhas e ética nas concorrências durante este momento. A vontade de expandir os horizontes pessoais tende a aflorar com a Lua Nova no setor espiritual, o que leva você a enxergar um mundo de oportunidades à sua frente.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Tente manter reserva social para evitar interferências externas. A passagem da Lua Nova no setor íntimo, em harmonia com Sol, Vênus e Urano, pode promover uma redescoberta de recursos interiores que ajudam você a encarar os obstáculos com esperança e confiança em si mesma.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque se mostrar ética em situações de concorrência profissional. Neste momento, você tende a se abrir com confiança ao trato humano, redescobrindo pontos positivos nas parcerias, visto a passagem da Lua Nova pelo setor de relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

É preciso não ser imediatista e busque atuar com resiliência. Com a Lua Nova harmonizada a Sol, Vênus e Urano no circuito do trabalho, seu desempenho profissional pode se revestir de confiança, mesmo que desafios se interponham entre você e alguns objetivos que deseja alcançar.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Procure evitar que a empolgação lhe faça se expor de modo exagerado. Sua postura pode se revestir de jovialidade, o que deixa você receptiva no trato humano e lhe evidencia como uma pessoa importante nas ações em grupo, pois a Lua Nova no setor social se harmoniza com Sol, Vênus e Urano.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Busque não deixar que possíveis desafios interpessoais lhe abalem. A Lua Nova passando pelo setor doméstico e harmonizada a Sol, Vênus e Urano tende a trazer leveza para o cotidiano, o que faz você resgatar prazeres em casa e promover mudanças que melhorem o cotidiano.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É importante conciliar suas propostas com as demandas do dia a dia. Com a Lua Nova no setor das ideias, ideias originais tendem a se fazer presentes, o que contribui com a articulação de projetos e a interlocução com as pessoas que lhe interessam.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

A economia criativa tende a ser uma forte aliada. Contudo, Júpiter tensionado alerta que o excesso de generosidade pode prejudicar a estabilidade financeira. A Lua Nova passando pelo setor material destaca um aflorar de ideias interessantes em prol da gestão de recursos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Tente dar prioridade, mas sem negligenciar as demandas domésticas, como alerta a tensão com Júpiter. Neste momento astrológico, você pode buscar situações inovadoras para sua vida e também a investir em si mesma, tanto na aparência, quanto nos prazeres.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

A Lua Nova no setor de crise tende a sugerir renascimento em meio à superação dos contratempos e à redescoberta do seu potencial. Procure evitar propagar seus interesses para todos os cantos, revelando-se mais discreta.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Busque se manter prudente com relação às questões territoriais e financeiras. Momento de renovar seu olhar sobre o entorno e dar valor à diversidade de ideias, considerando a passagem da Lua Nova no setor de amizades e sua harmonia com Sol, Vênus e Urano.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

