Horóscopo do dia (22/12): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quinta, 22 de dezembro (22/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 22 de dezembro (22/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua interferindo no Zodíaco.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure ter serenidade para lidar com situações mais complicadas ou o emocional perturbado pode prejudicar o bom senso. Sua postura tende a ficar mais reativa frente aos momentos que lhe incomodam, o que acaba aumentando a proporção dos contratempos e gerar conflitos.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Busque ser cautelosa com suas finanças, visto que o patrimônio demanda estabilidade. A Lua tende a evidenciar a necessidade da economia de forças frente aos obstáculos, pois nessa fase é necessário recuar de maneira estratégica para estruturar ações futuras.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Tente evitar criar expectativas que a pessoa não consiga cumprir, respeitando suas escolhas. Os conflitos interpessoais podem despertar seu lado intolerante e reativo, o que lhes dá combustão. É importante não se deixar levar pelo estresse e assumir o controle das suas reações.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Nesta fase, é preciso trabalhar com prioridades que esse turbilhão emotivo passe. As dificuldades podem provocar um transbordamento emocional prejudicial ao seu bem-estar, o que demanda uma diminuição do ritmo de atividades para dar espaço ao devido repouso.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Discrição social tende a se mostrar de grande importância agora, pois conflitos territoriais tomam corpo facilmente, transformando-se em conflitos. Procure diminuir a exposição pública e prezar por companhias seletas. Além disso, busque ser prudente nos gastos com o lazer.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente adotar um ritmo mais controlado e sem imediatismos. É fundamental evitar uma convivência forçada com seus pares e buscar paz. As dificuldades do dia a dia tendem a trazer alta carga de estresse, afetando a qualidade do trato humano e o seu bem-estar.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure se recolher e amenizar a agressividade, evitando o estresse e preservando seus relacionamentos durante esta fase. A Lua tende a sinalizar um transbordamento emotivo que acaba afetando a extroversão do pensamento e do trato humano.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

O círculo social tende a favorecer os excessos, buscando resistir ao apelo emocional do entorno imediato e manter o foco no que é prioridade. A Lua se desloca pela área material, podendo lhe predispor a agir de forma impulsiva e prejudicar sua estabilidade financeira.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Busque ser mais cooperativa e diplomática, evitando adotar posicionamentos defensivos. Conflitos interpessoais tendem a tomar corpo em meio a situações estressantes no meio familiar, sendo preciso controlar a agressividade para reduzir os motivos de desunião.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É necessário buscar equilíbrio emotivo e se revelar conciliadora e disposta a fazer acordos. Dificuldades no cotidiano podem afetar de modo sensível no emocional e a prejudicar seu jeito de se expor para o entorno imediato, o que tende a nutrir conflitos interpessoais.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Procure resolver os fatores de estresse com uma postura equilibrada e tranquila. O meio social tende a se mostrar instável e isso favorece antagonismos e conflitos. Por isso, tente evitar se envolver em disputas territoriais e busque administrar os gastos com o lazer com responsabilidade.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

É importante ter consciência das limitações e não criar expectativas em excesso. Frustrações podem tomar corpo durante a gestão das demandas diárias. Isso acaba impactando de maneira negativa a qualidade dos processos e também as relações humanas.

