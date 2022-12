Horóscopo do dia (29/11): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 29 de novembro (29/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 29 de novembro (29/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro entre Lua e Saturno.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure cultivar inteligência emotiva. Lua e Saturno juntos no setor de amizades se harmonizam a Marte e conflitam com Urano, podendo promover profundo amadurecimento sobre as parcerias, especialmente do potencial de ação coletivo e dos problemas a serem contornados.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É importante ser mais ética e humana. O encontro entre Lua e Saturno tende a contribuir com seu amadurecimento profissional e isso acaba deixando você mais segura para fazer valer seus desejos. Contudo, mostra-se fundamental ter cautela em situações de concorrência.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Suas ambições tendem a se elevar com a entrada da Lua Crescente na casa profissional. O encontro Lua-Saturno na área espiritual pode gerar amadurecimento sobre questões importantes para sua vida, o que ajuda com sua tomada de postura, mas é preciso ter cuidado com suas críticas.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

A Lua Crescente tende a elevar sua fé na vida. Por conta do encontro Lua-Saturno, um processo de interiorização importante toma corpo nesta fase, o que gera autoconhecimento e também impulsiona você a defender os seus interesses. Mais cuidado com radicalismos!

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Busque fortalecer os vínculos de confiança. Neste momento astrológico, Lua e Saturno se aproximam na área de relacionamentos, o que deixa você mais comprometida com as necessidades coletivas. Entretanto, é importante amenizar as críticas, devido à tensão com Urano.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Com a Lua Crescente ingressando no setor de relacionamentos, ações coletivas podem tomar corpo. A harmonia entre Lua, Saturno e Marte tende a elevar seu senso estratégico frente às necessidades do dia a dia, o que ajuda com o processo de gestão. Tente atuar na prevenção ao estresse.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Elevam-se as demandas com a iminente Lua Crescente. As responsabilidades tendem a se fazer mais presentes durante este momento, o que faz você atuar de maneira articulada com seus pares em prol das ações em desenvolvimento e a superar as dificuldades territoriais.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Prazeres tendem a ganhar corpo com a Lua Crescente. As demandas familiares podem pedir maior compromisso frente ao encontro Lua-Saturno no setor doméstico. A proatividade tende a lhe ajudar a cumprir seus objetivos, mas procure combater o estresse apontado na tensão com Urano.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

A vida familiar tende a demandar atenção com a Lua Crescente. Você pode demonstrar segurança ao externar suas ideias e a motivar o entorno, visto o encontro Lua-Saturno em harmonia com Marte. Entretanto, é importante ser menos autoritária ao lidar com as outras pessoas.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Ideias grandiosas tendem a tomar corpo com a Lua Crescente. Você acaba sendo guiada por fortes ambições, o que lhe ajuda a se posicionar de maneira firme no usufruto das oportunidades nesta fase, embora seja importante minimizar o estresse diante dos problemas.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Tente manter os gastos sob controle, já que a Lua Crescente adentra a casa material. Lua e Saturno em seu signo e em harmonia com Marte tendem a gerar amadurecimento sobre questões fundamentais, enquanto que elevam seu poder de decisão. Mas Urano tensionado pode alertar contra o estresse.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Procure reservar momentos para cuidar de si mesma, devido à próxima Lua Crescente em seu signo. As dificuldades podem demandar mais de você tanto do ponto de vista intelectual, quanto físico e emotivo. Planejamento é fundamental, sobretudo durante este momento.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

