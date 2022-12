Horóscopo do dia (28/11): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, segunda, 28 de novembro (28/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 28 de novembro (28/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Netuno interferindo nos signos.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Chegou o momento de virar a página de frustrações passadas. As relações tendem a passar por ajustes territoriais durante esta semana. Contudo, as ações em grupo podem ganhar corpo, já que no céu astrológico a Lua transita no eixo amizades-material, ficando crescente.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Netuno tende a abrir espaço para reconciliações. A vida cotidiana pode pedir maior empenho nesse momento astrológico, assim como os projetos ligados aos seus objetivos, já que a Lua transita entre a área profissional e seu signo, passando pela fase crescente.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Durante esta fase Netuno pode desfazer ilusões sobre suas ambições. A Lua transita no eixo espiritual-crise ao longo dessa semana, passando pela fase crescente, o que tende a elevar sua percepção sobre suas necessidades pessoais e dos obstáculos que permeiam seus projetos, favorecendo ajustes.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Você tende a se mostrar mais confiante. Ações desenvolvidas no âmbito do círculo de confiança podem ganham corpo nesse momento, o que fortalece os vínculos interpessoais, devido ao trânsito lunar entre o setor íntimo e o de amizades, bem como sua fase crescente.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Neste momento, o aperfeiçoamento do trato humano pode ganhar corpo, aperfeiçoando seu engajamento nas parcerias, já que a Lua se desloca pelo segmento relacionamentos-trabalho, passando pela fase crescente. Netuno tende a lhe ajudar a superar inseguranças.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Netuno tende a lhe libertar das ilusões nas relações. Um maior cuidado com seus hábitos cotidianos pode ajudar com seu bem-estar, o que deixa você mais fortalecida, visto que no céu dessa semana a Lua transita no eixo cotidiano-espiritual, passando pela fase crescente.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Neste momento, você tende a se mostrar mais sonhadora. Eleva-se sua percepção das necessidades coletivas, o que favorece ajustes que deem coesão às parcerias que se nutrem de profundos vínculos de confiança, já que a Lua transita no eixo social-íntimo, passando pela fase crescente.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É possível que você consiga resgatar prazeres esquecidos. O momento pode melhorar seu entendimento sobre as necessidades no trato humano, visto que a Lua se desloca no eixo família-relacionamentos, o que tende a gerar maior engajamento coletivo na fase crescente.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Que tal valorizar seus conviventes? Sua comunicação com o entorno imediato tende a se mostrar essencial para elevar a qualidade do dia a dia, já que a Lua transita no eixo comunicação-cotidiano, ficando crescente. Reconciliações familiares podem encontrar espaço.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Netuno pode contribuir com sua oratória. Este momento astrológico tende a evidenciar suas habilidades e sua capacidade de comunicação interpessoal, o que dá estrutura às ações de âmbito coletivo, pois a Lua transita no eixo material-social, passando pela fase crescente.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Frustrações de ordem material tendem a se dissipar agora. Seu foco se direciona para a vida privada, podendo ajudar você a articular com seus pares ações promotoras de bem-estar, visto que a Lua transita entre seu signo e a área familiar, ficando crescente.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Netuno tende a lhe levar a superar frustrações pessoais. Uma maior consciência dos obstáculos pode levar você a reorganizar ideias e melhorar a interlocução com o entorno imediato, o que gera ações eficazes, pois a Lua transita no eixo crise-comunicação, passando pela fase crescente.

