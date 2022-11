Horóscopo do dia (26/11): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sábado, 26 de novembro (26/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 26 de novembro (26/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia entre Lua e Urano.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Tente ser mais criteriosa nos gastos e busque melhorar o planejamento orçamentário. A harmonia entre Lua e Urano tende a despertar seu pensamento criativo na gestão das demandas práticas, contribuindo com iniciativas inovadoras e sustentáveis do ponto de vista econômico.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Momento de aprendizado, o que ajuda você a encarar as mudanças com outros olhos. Lua e Urano transitam pela área espiritual e por seu signo, e a harmonia entre ambos tende a lhe estimular a buscar conhecimento e a ter uma postura mais aberta para exercitar a mente.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure exercitar seu senso crítico, que tende a ganhar corpo nesta fase. Lua e Urano podem canalizar suas energias em prol de transformações positivas em momentos de dificuldade, buscando encarar os obstáculos como oportunidades de mudança.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque garantir que você está em uma companhia confiável antes de se vincular a um grupo específico. A Lua na área de relacionamentos tende a estimular você ao engajamento coletivo, especialmente se essa articulação se revelar intelectualmente enriquecedora.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Lua e Plutão se encontram, o que pode evidenciar a necessidade de atuar em grupos seletos. Você tende a se dedicar com ânimo e criatividade aos afazeres de trabalho, agindo de maneira corajosa para sugerir soluções inovadoras para as demandas em curso.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Cuidado ao expor livremente suas ideias, já que o momento demanda recolhimento. Harmonizando o segmento social-espiritual, o encontro Lua-Urano tende a lhe motivar a buscar experiências, a fim de ampliar sua percepção do mundo e da sua existência, elevando a autoconfiança e sua fé no futuro.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Este momento astrológico tende a ser mais criativo e aprazível. Mas busque manter o foco nas prioridades. Uma postura inovadora na gestão do trabalho e da vida cotidiana tende a lhe distinguir, considerando que Lua e Urano se harmonizam entre as áreas familiar e profissional.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É preciso ter critério e seletividade, apesar de se sentir estimulada a expor de modo livre suas ideias. A Lua passa pela área comunicativa em harmonia com Urano no setor de relacionamentos, podendo intensificar o fluxo intelectual e emocional com as pessoas da sua convivência.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Neste momento, procure ter mais cuidado para não correr riscos do ponto de vista financeiro. Sua capacidade de gestão tende a se revestir de coragem e originalidade, o que pode contribuir para dar versatilidade aos processos e recursos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Os debates tendem a se fazer presentes agora, mas busque ter cuidado para não desferir críticas que possam levar a conflitos. Atividades de lazer podem se revelar interessantes neste momento, especialmente se lhe proporcionarem desafios intelectuais. Busque aproveitar!

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

O pensamento crítico pode ser um importante aliado, mas é preciso não julgar de modo excessivo as pessoas. Lua e Urano formam harmonia no segmento crise-familiar, podendo despertar em você um pensamento inovador que lhe ajuda a mudar as estratégias de abordagem para encarar os problemas.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Tente ser mais seletiva nas companhias, priorizando a qualidade. Momento favorável para a realização de atividades intelectuais coletivas, já que Lua e Urano em harmonia podem estimular a troca de experiências e o engajamento em ações que tenham na comunicação seu ponto forte.

