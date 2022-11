Horóscopo do dia (25/11): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sexta, 25 de novembro (25/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 25 de novembro (25/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua tensionada a Marte, Netuno e Júpiter.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Busque ser cautelosa e procure definir suas ações. Os aspectos tensos que a Lua no setor espiritual estabelece com Marte, Netuno e Júpiter tendem a comprometer seu equilíbrio emotivo e bom senso, o que lhe predispõe a agir sem critério e movida por fortes emoções. Cuidado!

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Tente reduzir os movimentos e dar valor ao descanso e ao relaxamento. As emoções tendem a ficar à flor da pele com a Lua tensionada a Marte, Netuno e Júpiter, o que ajuda sua relação com os aspectos práticos da vida e lhe deixa vulnerável a se envolver em conflitos territoriais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Com a Lua na área de relacionamentos tensionada a Marte, Netuno e Júpiter, desafios no convívio com as pessoas do entorno podem ganhar corpo, o que demanda inteligência emotiva para amenizar o impacto dos problemas no dia a dia. Tente valorizar o recolhimento e a privacidade.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Procure valorizar o suporte do entorno. Os aspectos tensos que a Lua no setor do cotidiano forma com Marte, Netuno e Júpiter podem alertar que é preciso adotar um ritmo mais moderado na gestão das demandas, buscando evitar sobrecarga física, mental e emotiva.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

É importante ter maiores cuidados com a vida privada neste momento. Desafios de âmbito coletivo podem ganhar corpo com a Lua no setor social tensionada a Marte, Netuno e Júpiter, demandando seletividade e cautela ao expor opiniões e tomar decisões.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Busque reservar um momento para se divertir. As demandas ligadas à gestão familiar e profissional tendem a se mostrar complicadas com a Lua tensionada a Marte, Netuno e Júpiter, o que pede senso de organização e uma postura conciliadora com as pessoas do seu convívio.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure evitar especulações sobre as dificuldades e busque se permitir descansar. A tensão lunar com Marte, Netuno e Júpiter pode trazer um alerta para sua autoconfiança, que acaba ficando comprometida frente aos problemas que se apresentam neste momento.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

A gestão financeira tende a demandar cautela frente à tensão lunar com Marte, Netuno e Júpiter, buscando evitar imprudências relacionadas ao emocional instável e ter mais cautela contra eventos alheios à sua vontade. Procure cuidar do quesito informação.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Que tal cuidar da sua infraestrutura material? A passagem da Lua por seu signo tende a deixar você mais sensível, demandando mais autocontrole e cuidados com a imagem. Você pode demonstrar vulnerabilidade emocional e criar conflitos com o entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É preciso zelar pelo bem-estar e fortalecer a autoconfiança. Passando pela área de crise, a Lua se encontra de modo tenso com Marte, Netuno e Júpiter, o que pode facilitar conflitos interiores que comprometem sua tomada de postura na gestão do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Disputas territoriais tendem a prejudicar as experiências vivenciadas no âmbito coletivo, já que a Lua transita na área de amizades. Durante este momento astrológico, tente reduzir a exposição social e valorizar a introspecção, buscando autocuidado.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Busque diminuir o ritmo e resgatar as afinidades nas relações. Sua capacidade de gestão tende a se desestabilizar frente aos aspectos tensos que a Lua no setor do trabalho forma com Marte, Netuno e Júpiter, o que impacta de modo negativo nas demandas e parcerias.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quinta, 24 de novembro (24/11)

Tags