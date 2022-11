Horóscopo do dia (23/11): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 23 de novembro (23/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 23 de novembro (23/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a chegada da Lua Nova.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

As oportunidades tendem a aparecer, ao mesmo tempo em que as dificuldades vão se dissipando. Seus horizontes existenciais podem se ampliar consideravelmente a partir deste momento astrológico.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Suas parcerias podem ganhar fôlego a partir de agora. A Lua Nova no setor íntimo tende a lhe conectar com o que nutre sua alma, o que pode contribuir com seu fortalecimento emotivo e as relações de âmbito privado.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Os contratempos profissionais podem começar a se dissipar. Momentos de grande harmonia envolvem seus relacionamentos com a Lua Nova, o que tende a permitir que você aperfeiçoe os interesses e compartilhe prazeres.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Júpiter tende a abrir caminho para oportunidades de expansão em sua vida. Sua relação com o dia a dia pode se fortalecer frente à Lua Nova, o que permite você promover ações que tragam bem-estar, seja em casa, seja no trabalho.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Neste momento, sua postura tende a se revestir de jovialidade com a Lua Nova, o que deixa você socialmente articulada e disposta a trocar experiências estimulantes. Os recentes contratempos na vida privada podem começar a se dissipar.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

O otimismo tende a invadir sua vida a partir de agora. A vida em família pode se dinamizar nesse momento de Lua Nova e isso acaba contribuindo com uma convivência mais tranquila com o entorno imediato e com a sustentabilidade das rotinas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

O que vinha estagnado no cotidiano tende a encontrar espaço de desenvolvimento. Sua capacidade de comunicação pode se revestir de carisma e empatia, aliado a um pensamento articulado e à capacidade de negociação.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Júpiter pode dissipar seus receios. Sua relação com os aspectos materiais e práticos da vida tende a se fortalecer nessa Lua Nova. Com isso, você acaba otimizando recursos com o uso da criatividade, além de buscar novas fontes de dividendos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Seus talentos e seu carisma tendem a ficar em destaque agora, e os bloqueios começam a se desfazer, o que dá espaço às oportunidades. Chegou o momento de renovar seus projetos de vida e sua fé em si mesma. É Lua Nova!

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

O momento astrológico tende a trazer maior clareza acerca do que vem incomodando você, e o céu do dia vai desfazendo problemas que lhe deixavam estagnada. As adversidades podem se mostrar oportunidades para oportunizar mudanças para sua vida, visto a Lua Nova no setor de crise.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Júpiter tende a abrir caminhos que ajudam você a aprimorar a gestão financeira. As amizades podem se renovar com a Lua Nova, o que revela um momento de fruição afetiva e intercâmbios intelectuais que fortalecem sua rede de apoio.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Neste momento, projetos pessoais que andavam estagnados podem retomar seu rumo com uma nova estratégia. Suas ambições profissionais tendem a se renovar com a Lua Nova, o que lhe faz ir em busca de oportunidades de crescimento em sua área de atuação.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

