Horóscopo do dia (22/11): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 22 de novembro (22/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o Sol encontrando Mercúrio e Vênus.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Os estudos tendem a ganhar nova roupagem e as viagens despertam interesse especial, o que agrega valor à sua bagagem cultural. O Sol adentra o setor espiritual e encontra Mercúrio e Vênus, fazendo-lhe focar no autoconhecimento e isso ajuda com a expansão dos horizontes intelectuais.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

O círculo de confiança pode se revestir de cumplicidade e afeto, sendo uma importante rede de apoio. Ingressando no setor íntimo, o Sol se aproxima de Mercúrio e Vênus, o que tende a ajudar com seu fortalecimento emocional e com a estruturação das bases de sua vida.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Momento favorável para promover intercâmbios intelectuais e culturais. Busque dar valor às iniciativas articuladas em parceria. O Sol transita por sua área de relacionamentos, vindo a encontrar Mercúrio e Vênus, podendo destacar sua lealdade e seu afeto no trato humano.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Sua produtividade tende a se elevar neste momento, especialmente nas atividades rotineiras, que formam a base do seu bem-estar. A entrada do Sol na área de saúde pode sugerir um período em que sua vitalidade se fortalece, deixando-lhe mentalmente mais ativa.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Procure se permitir o melhor da vida. Sua popularidade pode se elevar, o que favorece suas amizades e relações. O Sol pode aquecer o meio social ao ingressar na área de prazeres, beneficiando o divertimento em grupo e prazeres intelectuais, pois o astro-rei encontra Mercúrio e Vênus.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Busque valorizar os vínculos fraternos e promover melhorias no ambiente doméstico, deixando-o mais funcional. O Sol transita no setor familiar, o que promove a afetividade nas relações e fortalece os interesses em grupo, devido à harmonia com Mercúrio e Vênus.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É importante buscar aprimorar a qualidade da informação e dar valor aos intercâmbios culturais. Com a entrada do Sol no setor da comunicação, seu carisma e sua capacidade de interlocução tendem a ganhar força, o que contribui com a defesa dos interesses pessoais.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Tente não condicionar sua felicidade ao que o dinheiro pode propiciar. Sua capacidade empreendedora tende a receber uma injeção de energia com a entrada do Sol na área material, o que lhe faz usar conhecimentos e criatividade na gestão dos recursos. Procure valorizar ações sustentáveis.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Pode haver projeção pessoal que favorece a autoestima e a imagem pública. Sendo assim, procure buscar conhecimento e exercitar a criatividade. O Sol ingressa em seu signo e encontra Mercúrio e Vênus, o que destaca o lado carismático da sua personalidade, além de um pensamento mais original.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure estar bem consigo e zelar por suas necessidades físicas e emotivas. A entrada do Sol no setor de crise tende a destacar aspectos frágeis da sua vida que pedem recolhimento, autocuidado e reflexões, o que é favorecido pelo encontro do astro-rei com Mercúrio e Vênus.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

É preciso se abrir às parcerias, já que as pessoas lhe apresentam caminhos interessantes. O Sol ingressa no setor de amizades e encontra Mercúrio e Vênus, podendo despertar fraternidade nas relações e exaltar as ações coletivas, especialmente as amparadas por afinidades culturais.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

A originalidade de suas ideias tende a garantir posição de destaque nos empreendimentos, inspirando o entorno imediato. Sua vida profissional pode seguir caminhos prósperos, já que o Sol adentra o setor do trabalho, vindo a encontrar Mercúrio e Vênus, favorecendo sua imagem pública.

