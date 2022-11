Horóscopo do dia (19/11): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sábado, 19 de novembro (19/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 19 de novembro (19/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia que a Lua estabelece com Mercúrio e Vênus.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

As ideias se complementam, as afinidades ganham corpo e o bem-querer mútuo podem superar possíveis conflitos e ressentimentos. Neste momento astrológico, seus relacionamentos tendem a encontrar o rumo para uma convivência mais harmoniosa.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

O cotidiano pode contribuir com seu equilíbrio emocional, ao mesmo tempo em que as demandas são conduzidas de maneira prazerosa. Segurança e conforto tendem a ser questões-chave para você a partir desse momento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Mesmo que seus movimentos se restrinjam aos processos relacionados ao dia a dia, o compartilhamento de afazeres tende a harmonizar a convivência com o entorno imediato. Este momento astrológico pode se revelar socialmente estimulante. Tente aproveitar!

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

A relação com seus conviventes tende a se beneficiar de uma sinergia intelectual e afetiva. Nesta fase, ideias criativas podem tomar corpo na administração das rotinas, o que contribui para versatilizar processos e recursos, além de deixar a jornada agradável.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Trocas culturais tendem a ganhar corpo a partir de agora, o que agrega valor a suas experiências e aos relacionamentos desenvolvidos nesse âmbito. Carisma e ideias criativas podem marcar seu desempenho social durante este momento astrológico.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Recursos alternativos tendem a lhe ajudar quando os meios tradicionais se mostram complicados ou mesmo inacessíveis. A harmonia que a Lua estabelece com Mercúrio e Vênus pode evidenciar um momento de soluções criativas para os desafios e de cuidado com a gestão da infraestrutura familiar.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure aproveitar para aprimorar a interlocução com o entorno imediato, sobretudo se os relacionamentos estiverem abalados. Você pode externar o lado mais amigável da sua personalidade nesta fase, ao mesmo tempo em que dá valor às trocas intelectuais e afetivas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É preciso preservar momentos para organizar o orçamento. A tendência é que esta fase se mostre positiva para o recolhimento, seja para zelar pelo bem-estar pessoal e recuperar as energias gastas recentemente, seja para se dedicar aos estudos e aos prazeres.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Momento favorável para o compartilhamento de ideias. Contudo, se for tratar de questões íntimas, busque se restringir ao círculo de confiança. A Lua se desloca pelo setor de amizades, podendo indicar uma fase de maior empatia, afeição e companheirismo nos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure valorizar os momentos de estudo e planejamento, além da soma de talentos com as pessoas do entorno. Seu desempenho profissional tende a ser marcado pela originalidade nessa jornada, o que contribui especialmente com a superação das dificuldades.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Busque se mostrar solidária e gentil. Você tende a dar valor aos contatos que compartilhem de valores elevados do ponto de vista ético e isso acaba promovendo uma ligação mental profunda que fortifica seu círculo de confiança e intimidade. Procure aproveitar!

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Nesta fase, a consciência dos contratempos pode ser aliada ao processo decisório. Sua capacidade de gestão tende a dar valor à economia criativa. Isso permite que você consiga otimizar recursos, além de possibilitar o investimento no que interessa.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sexta, 18 de novembro (18/11)

Tags