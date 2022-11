Horóscopo do dia (18/11): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sexta, 18 de novembro (18/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 18 de novembro (18/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua, Urano e Plutão harmonizados.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

É importante saber negociar mudanças com o entorno imediato de maneira diplomática. O grande encontro envolvendo Lua, Urano e Plutão tende a elevar sua capacidade de adaptação frente aos acontecimentos que podem afetar o dia a dia, com soluções arrojadas.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Busque garantir que suas ações sejam viáveis economicamente. Você tende a ficar mais aberta às mudanças com Lua, Urano e Plutão harmonizados, o que contribui para que você veja as coisas sob outros pontos de vista, além de se adequar às tarefas fora da sua zona de conforto.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure encarar as dificuldades como oportunidades de promover mudanças e empregar seu senso crítico nesse momento. Desafios de gestão tendem a se fazer presentes com Lua, Marte, Netuno e Júpiter tensionados, elevando o estresse e ainda impactando a produtividade. Cuidado!

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Durante esta fase, a inteligência emocional pode ser fundamental para promover as mudanças necessárias. A tensão lunar com Marte, Netuno e Júpiter tende a apontar um momento em que suas ideias são desafiadas por circunstâncias difíceis, inviabilizando-as temporariamente.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Tente deixar as diferenças de lado e direcionar o foco para as necessidades comuns. Afloram conflitos territoriais nas relações com a Lua tensionada a Marte, Netuno e Júpiter, podendo afetar a continuidade das ações articuladas em meio à coletividade.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Procure dar espaço às pessoas e se dedicar a atividades introspectivas e analíticas. As parcerias de trabalho podem ficar abaladas frente à tensão lunar com Marte, Netuno e Júpiter, o que abre caminho para conflitos que comprometem os resultados e suas relações.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

O recolhimento pode lhe fortalecer, especialmente do ponto de vista mental. Seu organismo tende a indicar sinais de fragilidade frente à tensão entre Lua, Marte, Netuno e Júpiter, o que exige uma redução do ritmo de trabalho e social, a fim de evitar sobrecarga.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Neste momento, tente adotar uma postura mais diplomática, emocionalmente discreta e aberta a acordos. Conflitos sociais podem aflorar frente à tensão lunar com Marte, Júpiter e Netuno, visto que os ânimos se encontram exaltados e mais intolerantes. Por isso, atenção!

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Busque usar seu senso crítico para sugerir soluções, ao invés de alimentar conflitos. Problemas na gestão coletiva das demandas cotidianas, seja em casa, seja no trabalho, tendem a ficar mais evidentes frente à tensão lunar com Marte, Júpiter e Netuno. Mais calma!

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

A coletividade pode esbarrar em conflitos ideológicos frente à tensão lunar com Marte, Júpiter e Netuno, o que exige capacidade de negociação. Tente rever suas ideias e avaliar como conciliar opiniões diferentes em benefício das ações em curso. É preciso ter inteligência emotiva!

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Sua capacidade analítica tende a se mostrar fundamental agora. Desafios envolvendo a gestão patrimonial podem pedir uma revisão de prioridades, sendo importante conter despesas relacionadas ao social, conforme sinaliza a tensão lunar com Marte, Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

As diferenças de opinião precisam ser conciliadas de modo diplomático. A Lua no setor de relacionamentos encontra-se tensionada a Marte, Júpiter e Netuno e harmonizada a Urano e Plutão, podendo evidenciar a necessidade de adotar uma postura discreta e criteriosa.

