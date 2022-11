Horóscopo do dia (17/11): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quinta, 17 de novembro (17/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 17 de novembro (17/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Mercúrio harmonizado a Vênus.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

O encontro com Vênus tende a beneficiar os lazeres intelectuais, os intercâmbios, as viagens e tudo o que agregue valor à sua bagagem cultural. Sua mente pode se abrir para novas ideias com a passagem de Mercúrio para a área espiritual, enquanto que fortalece suas convicções e sua fé em si mesma.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Tente dar valor às ações voltadas ao autoconhecimento e as experiências que lhe fazem desenvolver suas vocações. Mercúrio ingressa no setor íntimo, estando harmonizado a Vênus, podendo melhorar sua compreensão sobre o seu valor como pessoa e dos vínculos que você construiu ao longo da vida.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Fortes vínculos e parcerias tendem a ser construídos. A entrada de Mercúrio na casa dos relacionamentos pode evidenciar um momento de maior entendimento no trato humano, por conta da atenção que você dá às pessoas e da generosidade que aflora na harmonia do planeta com Vênus.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Prazeres intelectuais tendem a ganhar espaço no dia a dia. Nesta fase, a gestão da vida cotidiana pode se beneficiar de um melhor planejamento com a passagem de Mercúrio para o setor das rotinas, o que deixa os processos devidos estruturados e os hábitos saudáveis.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Procure valorizar a diversidade de pensamento e a bagagem cultural das pessoas. As experiências em grupo podem ajudar com trocas intelectuais e criativas, pois Mercúrio se encontra no setor social, harmonizado a Vênus. Tente ser criteriosa, de modo a manter elevada a qualidade das interações.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

É importante buscar entendimento sobre as necessidades. Mercúrio passa a transitar pela área familiar, podendo evidenciar um momento de maior envolvimento no planejamento doméstico, de maiores conversas com o entorno imediato e de maiores prazeres no círculo íntimo.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Busque articular parcerias e acordos. Sua capacidade de comunicação pode se fortalecer com a passagem de Mercúrio no setor comunicativo e seu encontro com Vênus. Isso porque você tende a transmitir um embasamento sólido às suas ideias, além de uma boa forma de se expressar.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

A economia criativa tende a ganhar corpo, ajudando com a sustentabilidade do cotidiano. Sua relação com o universo material pode ser beneficiada pela atenção ao planejamento, o que lhe ajuda a aprimorar conhecimentos acerca de investimentos e gestão orçamentária.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

É preciso valorizar os processos reflexivos voltados ao autoconhecimento. Senso crítico e capacidade de planejamento podem se elevar com Mercúrio em seu signo, o que contribui com a gestão da sua vida, além dos estudos, da interação humana e das atividades culturais.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure ser discreta em suas reflexões e também emocionalmente, já que Mercúrio se encontra com Vênus. Um maior entendimento sobre os desafios pode ajudar com seus processos de autoanálise, além do planejamento de ações focadas na superação de tais questões.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

O apoio emocional mútuo, a troca de ideias e o planejamento coletivo de atividades pode ser gratificante. Mercúrio transita na área de amizades harmonizado a Vênus, o que tende a lhe sensibilizar frente às necessidades das pessoas queridas e faz você dar valor às experiências vivenciadas em grupo.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Tente aprimorar suas competências, o que ajuda com seu desempenho e com sua imagem pública. O trabalho intelectual tende a aflorar com o ingresso de Mercúrio no setor da profissão, o que beneficia estudos, planejamento de atividades e reestruturação de processos.

Personare

