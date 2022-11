Horóscopo do dia (16/11): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 16 de novembro (16/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Busque se mostrar seletiva e aproveitar para refletir sobre como aperfeiçoar sua relação com as pessoas. Prazeres ligados a estudos e a atividades culturais ganham corpo com Vênus na área espiritual, assim como uma vivência conectada com a natureza e os valores que nutrem sua alma.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

A Lua Minguante na área doméstica tende a lhe ajudar a refletir sobre as necessidades familiares e a promover ajustes necessários. Vênus em trânsito pelo setor íntimo pode favorecer o recolhimento emocional e os prazeres introspectivos ou em grupos seletos.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

É importante ser discreta quando a circunstância demandar, pois a Lua Minguante transita pelo setor comunicativo. As trocas afetivas tendem a se intensificar com a passagem de Vênus para a área de relacionamentos, enquanto que você passa a valorizar a felicidade dos entes queridos como parte da sua.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Tente manter discrição nos gastos e busque fazer uma revisão orçamentária, como demanda a Lua Minguante na área material. Você tende a se dedicar em prol da harmonia cotidiana com Vênus no setor das rotinas, o que deixa a rotina prazerosa e as relações desenvolvidas mais amigáveis.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Procure buscar refinamento e seletividade, já que a Lua Minguante passando por seu signo pode trazer oportunidade de movimentos sutis e uma vivência aprazível com o entorno. Afloram carisma e sensualidade em sua postura com Vênus na área social, ajudando com seu jeito de lidar com as pessoas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

É preciso valorizar seus afetos, mas busque respeitar a privacidade deles e a sua, sobretudo com a passagem da Lua Minguante pelo setor de crise. A vida doméstica pode ficar mais prazerosa com Vênus transitando pela área familiar, o que ajuda com sua autoestima e a sinergia emocional.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Busque dar valor ao círculo íntimo e evitar se expor em excesso, devido à Lua Minguante na casa das amizades. Generosidade e carisma tendem a marcar sua postura com Vênus na área comunicativa, o que ajuda com suas relações de forma geral e com quem você compartilha interesses culturais.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Tente rever seus processos de gestão, pois a Lua Minguante se encontra no setor do trabalho. A criatividade na gestão dos aspectos práticos da vida tende a ganhar corpo com Vênus no setor material, mas os gastos com prazeres podem aumentar, o que pede atenção para evitar exageros.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

É fundamental se conectar com suas vocações. Vênus em seu signo tende a estimular o lado afetuoso e criativo da sua personalidade, beneficiando-lhe tanto nos relacionamentos, quanto na gestão dos aspectos práticos do cotidiano, o que facilita utilizar os recursos disponíveis.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure valorizar sua privacidade e seu círculo de confiança, pois a Lua Minguante transita no setor íntimo, o que traz necessidade de recolhimento. A entrada de Vênus na área de crise tende a evidenciar a necessidade da introspecção como caminho para o fortalecimento emocional.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Seus relacionamentos tendem a ser permeados por empatia e gentileza com a influência de Vênus no setor das amizades, o que ajuda com trocas afetivas. Como aponta a Lua Minguante na casa dos relacionamentos, busque aprender a identificar tais vínculos dos contatos sociais no geral.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Devido à Lua Minguante na área do cotidiano, é necessário revisar os processos de gestão e fazer ajustes. Sua relação com o trabalho pode se mostrar mais agradável com Vênus pelo setor profissional, já que você exercita suas vocações e é reconhecida pelo seu desempenho.

