Horóscopo do dia (15/11): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 15 de novembro (15/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão entre a Lua Minguante, Urano, Saturno, Sol e Mercúrio.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Tente avaliar as dificuldades de forma imparcial, buscando identificar os pontos de ajuste. Discrição e diplomacia tendem a se mostrar essenciais para evitar conflitos nos relacionamentos, já que a Lua no setor social entra em tensão com Urano, Saturno, Sol e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Procure buscar privacidade para colocar a mente em ordem, sem se fechar ao diálogo com seus pares. Os processos de gestão ligados ao cotidiano podem se mostrar antigos frente à tensão que a Lua na fase minguante forma com Urano, Saturno, Sol e Mercúrio, o que oportuniza uma avaliação.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

É importante refletir de maneira crítica antes de expor suas opiniões. A tensão entre a Lua Minguante, Urano, Saturno, Sol e Mercúrio tende a evidenciar um momento de fragilidade nos processos comunicativos, o que demanda discrição emocional e capacidade de negociação.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque diminuir as despesas extras e definir um limite para os gastos na gestão da vida cotidiana. Revisar o orçamento e os investimentos em curso pode ser fundamental frente à influência da Lua Minguante no setor material, sob tensão com Urano, Saturno, Sol e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Tente evitar autoenganos, pois mesmo que a realidade lhe machuque, isso pode ser libertador. A Lua Minguante em seu signo e tensionada a Urano, Saturno, Sol e Mercúrio tende a confrontar você com um processo de autoanálise voltada a identificar pontos de saturação a serem dissolvidos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

É preciso cultivar inteligência emotiva frente aos contratempos. Conceitos importantes podem ser colocados em xeque, forçando adequações que lhe tiram da zona de conforto, mas que são fundamentais, pois a Lua Minguante na área de crise forma aspectos tensos com Urano, Saturno, Sol e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure ser imparcial nos julgamentos. A Lua se desloca pelo setor de amizades e forma aspectos tensos com Urano, Saturno, Sol e Mercúrio, podendo fazer com que essa fase se mostre instável do ponto de vista social, mas também traz revisões que tendem a aprimorar sua relação com o entorno.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Busque identificar as falhas a serem corrigidas e agir priorizando o planejamento estratégico de longo prazo para estruturar bases sólidas. Os desafios profissionais podem ficar mais evidentes, com a Lua Minguante transitando no setor do trabalho sob tensão com Urano, Saturno, Sol e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Tente não perder a fé em si mesma e se permitir descansar a mente, buscando fortalecimento pessoal. Os obstáculos podem lhe deixar cansada e com a autoconfiança abalada, considerando a influência da Lua Minguante pelo setor espiritual e a tensão que forma com Urano, Saturno, Sol e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É preciso aperfeiçoar a gestão patrimonial. A Lua passa pelo setor íntimo forma aspectos tensos com Urano, Saturno, Sol e Mercúrio, podendo evidenciar insatisfações pessoais e a necessidade de identificar pontos de fragilidade em sua vida que exigem revisão e ajuste.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Procure evitar alimentar ressentimentos e busque avaliar se é possível ajustar os pontos conflitantes. As relações podem passar por um período de grande instabilidade, já que a Lua entra na fase minguante e forma aspectos tensos com Urano, Saturno, Sol e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

O momento pode pedir diplomacia frente a temas conflituosos no trato humano. A Lua transita pelo setor relacionado ao cotidiano e entra na fase minguante, o que demanda atenção à qualidade dos seus hábitos, além de promover revisões que ajudem você a combater excessos.

