Horóscopo do dia (14/11): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, segunda, 14 de novembro (14/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 14 de novembro (14/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua, Vênus e Mercúrio transitando pelo Zodíaco.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Mercúrio e Vênus ingressam no setor espiritual, podendo fortalecer seus valores e lhe conectar com seus talentos. O momento tende a reservar a oportunidade de aprimorar o convívio com o entorno e afinar o círculo de confiança, pois a Lua transita no eixo família-relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Este momento astrológico tende a favorecer a introspecção mental e emotiva. O céu da semana destaca a Lua no eixo comunicação-cotidiano, podendo oportunizar uma revisão de procedimentos na gestão do dia a dia, além do aprimoramento nos seus relacionamentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure se mostrar emocionalmente acessível e aberta ao diálogo, já que Vênus e Mercúrio adentram o setor de relacionamentos. Ajustes territoriais e financeiros tendem a se mostrar fundamentais para aperfeiçoar o trato humano, pois o momento destaca o trânsito lunar no eixo material-social.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

O foco deve ser a qualidade de vida! Momento favorável a desacelerar os movimentos e fazer ajustes em prol do funcionamento das rotinas e de hábitos saudáveis, já que a Lua transita entre seu signo e a área familiar, enquanto Mercúrio e Vênus adentram o setor do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

A tendência é que esta fase favoreça intercâmbios intelectuais e culturais. As dificuldades podem oportunizar uma revisão de prioridades e lhe fazem aperfeiçoar a maneira como você expõe seus interesses, visto que o céu da semana destaca a Lua no eixo crise-comunicação.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Mercúrio e Vênus adentram o setor familiar, o que tende a lhe deixar mais envolvida com a vida doméstica. A fase pode favorecer a atuação conjunta em prol das demandas. Contudo, é preciso não misturar relacionamentos e dinheiro, visto a Lua no eixo amizades-material.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Com Vênus e Mercúrio no setor comunicativo, carisma e racionalidade tendem a fluir. A fase se inicia com foco na vida profissional, devido à Lua no setor do trabalho. Contudo, esse astro segue em direção ao seu signo, podendo levar a uma redução dos movimentos em prol do bem-estar pessoal.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Procure buscar racionalidade na gestão do cotidiano, valorizando a criatividade, já que Mercúrio e Vênus adentram o setor material. Reflexões profundas podem ganhar corpo, o que lhe faz revisar temas de interesse e a confrontar obstáculos, pois a Lua transita no eixo espiritual-crise.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Tente se mostrar aberta ao diálogo e às trocas afetivas, visto que Mercúrio e Vênus adentram seu signo. O momento pode ser positivo para se cercar do apoio emotivo dos entes queridos que integram o círculo de confiança, pois a Lua transita entre o setor íntimo e o de amizades.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

O momento astrológico tende a demandar uma postura discreta do ponto de vista das críticas e das emoções. As parcerias de trabalho podem ganhar corpo nesse momento, embora de modo seleto e pontual, já que a Lua transita entre a área de relacionamentos e a profissional.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Mercúrio e Vênus adentram a casa das amizades e podem aflorar seu lado fraterno. Suas atenções tendem a se voltar para a qualidade do cotidiano com a Lua no eixo rotinas-espiritualidade, permitindo-lhe aperfeiçoar seus hábitos e valorizar os momentos de introspecção.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Mercúrio e Vênus adentram o setor do trabalho, podendo favorecer estudos e práticas criativas. Suas parcerias tendem a passar por um período de revisões, enquanto que você ajusta sua postura no trato humano, visto que a Lua transita no segmento social-íntimo.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para domingo, 13 de novembro (13/11)

Tags