Horóscopo do dia (13/11): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 13 de novembro (13/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 13 de novembro (13/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia lunar com Sol, Mercúrio, Netuno e Júpiter.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Mesmo que seja complicado sair da zona de conforto, uma vez fora dela você consegue se reinventar e prosperar. A tensão Lua-Plutão tende a sugerir dificuldades para conciliar demandas prioritárias, o que pode colocar em xeque planos outrora sólidos.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Certos desafios tendem a abalar profundamente suas convicções, mas procure ter certeza que se desfazer de ilusões trará renovação. Lua, Sol, Mercúrio, Netuno e Júpiter harmonizados podem sugerir prosperidade nas ações em grupo, por isso busque valorizar suas parcerias.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

É preciso se abrir à uma mudança de comportamento que dê valor às criatividade e aos recursos alternativos, visto a harmonia lunar com Sol, Mercúrio, Netuno e Júpiter. A gestão financeira tende a pedir mudanças que lhe ajudam a superar hábitos negativos à sustentabilidade dos seus projetos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Como sugere a harmonia lunar com Sol, Mercúrio, Netuno e Júpiter, procure se mostrar gentil e solidária. As diferenças pessoais podem ficar mais evidentes frente à tensão Lua-Plutão, o que lhe faz questionar a relevância de certos vínculos. Tente evitar rupturas e procure ajustar a rotina.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Busque valorizar o lado positivo dos acontecimentos, conforme sugere a harmonia que a Lua forma com Sol, Mercúrio, Netuno e Júpiter. Lua e Plutão podem indicar problemas que abalam o dia a dia, o que, apesar de incômodo, tende a lhe ajudar a abrir caminhos para mudanças necessárias.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Procure ser criteriosa e valorizar os vínculos íntimos. O circuito social tensionado com a tensão Lua-Plutão tende a indicar bloqueios de diversas ordens prejudicando a qualidade da interação com grupos, o que demanda muita cautela na exposição da imagem pública.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Oportunidades de crescimento no meio profissional tendem a lhe deixar motivada e com a autoestima elevada, considerando a harmonia formada por Lua, Sol, Mercúrio, Netuno e Júpiter. Contudo, a tensão Lua-Plutão pode apontar conflitos para conciliar trabalho e família. Busque fazer acordos!

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Tente não buscar aprovação dos outros. Sua postura tende a ficar mais sociável frente à harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio, Netuno e Júpiter. Contudo, procure saber lidar com a diversidade de ideias e não alimentar polêmicas, pois a tensão Lua-Plutão aponta falta de entendimento sobre alguns temas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

A tensão Lua-Plutão pode evidenciar que é preciso definir limites para os gastos financeiros, já que as falhas cometidas abalam de modo significativo sua estabilidade orçamentária. Prazeres íntimos tendem a ganhar corpo frente à harmonia da Lua com Sol, Mercúrio, Netuno e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Conforme sugere a harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio, Netuno e Júpiter, é importante resgatar a empatia, a gentileza e a solidariedade. Lua e Plutão tendem a abalar o trato interpessoal e lhe deixa suscetível a se envolver em conflitos, que podem levar a rupturas.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Busque encarar os fatos com leveza e exercitar a criatividade diante dos desafios, visto a harmonia lunar com Sol, Mercúrio, Netuno e Júpiter. O cotidiano pode esbarrar em situações que lhe afastam da zona de segurança, dada a tensão Lua-Plutão. Mas o estresse tende a piorar a situação.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Dada a harmonia lunar com Sol, Mercúrio, Netuno e Júpiter, é preciso dar valor às experiências que lhe façam exercitar o intelecto e a criatividade. Lua e Plutão no circuito social tendem a sugerir bloqueios temporários que afetam o usufruto dos prazeres e a qualidade do trato humano.

