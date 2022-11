Horóscopo do dia (12/11): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sábado, 12 de novembro (12/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 12 de novembro (12/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia formada por Lua, Sol e Netuno.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

É fundamental se colocar no lugar do outro para compreender as necessidades dos seus conviventes. Durante esta fase, o lar tende a se revelar importante fonte de conforto emotivo, o que ajuda você a enfrentar as dificuldades de maneira serena e resiliente.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Trocas afetivas e criativas tendem a deixar a convivência aprazível neste momento astrológico. Empatia e solidariedade podem revestir sua postura, o que permite que você rompa com possíveis barreiras emocionais e chegue ao coração das pessoas queridas.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Sua generosidade tende a lhe aproximar das pessoas, o que gera sinergia nas parcerias profissionais. A Lua no setor material se harmoniza com Sol e Netuno no circuito do trabalho, podendo destacar seu lado criativo no processo de gestão e favorecer a prática de suas vocações.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

O usufruto dos prazeres tende a se intensificar, tanto do ponto de vista individual, quanto do coletivo, o que eleva sua autoestima. Você pode ficar emocionalmente mais suscetível a interagir com o entorno, considerando que a Lua em seu signo se harmoniza a Sol e Netuno no circuito social.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Procure valorizar o conforto emocional da família e prazeres usufruídos em meio à gestão do lar. O recolhimento pode se mostrar essencial para ter equilíbrio interior e encarar os problemas com resiliência, pois a Lua transita no setor de crise, harmonizada com Sol e Netuno no circuito íntimo.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Busque dar conforto afetivo e valorizar o compartilhamento de ideais conjuntos. A harmonia formada por Lua, Sol e Netuno no segmento amizades-comunicação-relacionamentos tende a destacar um momento de sinergia emocional no trato humano que ajuda com o convívio.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Seus processos intuitivos tendem a fluir e lhe ajudam na administração do dia a dia, sobretudo na esfera profissional, pois Lua, Sol e Netuno se harmonizam no circuito trabalho-finanças. Isso pode permitir você otimizar recursos alternativos, o que contribui com a economia sustentável.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Procure valorizar a soma de talentos, buscando elevar a capacidade de atuação conjunta. Abertura emocional e ações solidárias podem marcar o trato humano, com Lua, Netuno e Sol harmonizados entre o eixo espiritual-social e seu signo, o que favorece a melhoria da qualidade do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

É fundamental buscar o fortalecimento pessoal. Uma maior consciência dos desafios tende a lhe fazer desacelerar e dar valor à introspecção criativa como suporte para colocar a mente e o coração em ordem, visto a harmonia entre Lua, Sol e Netuno entre o circuito de crise e o setor familiar.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

A sinergia emocional tende a lhe fazer ter maior compreensão do que os outros precisam, enquanto que você expõe as suas, em um processo que gera reciprocidade. A harmonia formada por Sol, Lua e Netuno pode despertar suas habilidades comunicativas no trato humano.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Você tende a se mostrar mais generosa. Sol, Lua e Netuno harmonizados entre o circuito do trabalho e o setor material podem evidenciar uma fase positiva a direcionar suas habilidades de gestão em prol do bem-estar das pessoas e se mostrar disponível a cuidar de quem precisa.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

O usufruto dos prazeres tende a se intensificar como uma forma de apurar os sentidos e lhe proporcionar experiências. Você enxerga o melhor do entorno e expressa generosidade, seja por meio de palavras, seja por ações, já que Sol, Lua e Netuno em harmonia despertam seu lado sensível.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

