Horóscopo do dia (11/11): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sexta, 11 de novembro (11/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 11 de novembro (11/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro Lua-Marte.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure não negligenciar o descanso, visto que a Lua segue para a área familiar. Lua e Marte no setor das ideias e em harmonia com Saturno tendem a fortalecer suas convicções e deixam você mais estratégica, mas pode ocorrer reações dramáticas perante os contratempos.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Você tende a se mostrar mais ambiciosa e competitiva frente ao encontro Lua-Marte e a harmonia de ambos com Saturno. Contudo, para ter êxito em suas ações é necessário zelar pela harmonia das relações. Busque se abrir ao diálogo, visto que a Lua adentra a casa comunicativa.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Nesta fase, Lua, Marte e Saturno harmonizados entre seu signo e a área espiritual podem lhe deixar focada em seus objetivos e segura para articular ações. Mas a tensão envolvendo Netuno e Júpiter tende a pedir discrição emotiva ao lidar com as dificuldades. Tente fortalecer sua infraestrutura.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque zelar por seu bem-estar. Você tende a perseguir seus objetivos com força de vontade e a enfrentar os problemas com firmeza, pois Lua, Marte e Saturno se harmonizam no circuito de crise. Mas algumas frustrações podem tomar corpo frente à tensão com Netuno e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

É necessário manter discrição, porém, com relação a suas ambições. As parcerias de trabalho tendem a se fortalecer na harmonia Lua-Marte-Saturno, o que leva a ações bem planejadas e que tomam fôlego na medida em que responsabilidades são compartilhadas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente exercitar a empatia. Seu desempenho profissional tende a ser marcado por uma postura persistente e condizente com suas ambições com Lua, Marte e Saturno harmonizados no circuito do trabalho, apesar das parcerias possam ficar fragilizadas frente à tensão com Netuno e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure não descuidar do funcionamento e da qualidade das rotinas, conforme apontam Netuno e Júpiter tensionados. A perseverança pode ser sua aliada frente à harmonia Lua-Marte-Saturno, o que lhe faz buscar experiências de maior qualidade e ligadas às suas ambições.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Devido à tensão com Netuno e Júpiter, busque evitar se expor socialmente e procure preservar sua individualidade. Valores elevados do ponto de vista ético podem ganhar corpo. Lua, Marte e Saturno harmonizados no circuito íntimo tendem a favorecer ações planejadas em meio à introspecção.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Tente transmitir segurança e conforto aos entes queridos. Aflora seu espirito de liderança com Lua, Marte e Saturno harmonizados no eixo relacionamentos-comunicação, mas a tensão com Netuno e Júpiter pode pedir sensibilidade para lidar com quem esteja emocionalmente frágil.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É preciso se mostrar emocionalmente acessível. O planejamento tende a ganhar corpo com Lua, Marte e Saturno harmonizados no eixo cotidiano-material, o que favorece o funcionamento do dia a dia e a gestão financeira, apesar da tensão com Netuno e Júpiter pode afetar o trato humano.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Busque dar atenção às demandas de rotina. Lua, Marte e Saturno harmonizados entre o setor social e seu signo podem lhe dar distinção nas atividades em grupo, alcançando com certa facilidade a posição de líder. Contudo, Netuno e Júpiter tensionados tendem a pedir seletividade e economia.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

A Lua segue para o setor dos prazeres, podendo lhe dar leveza de pensamento. Os desafios na gestão do cotidiano tendem a ser superados com senso crítico, pois Lua, Marte e Saturno seguem harmonizados no eixo familiar-crise. Mas Netuno e Júpiter tensionados indicam zelo com seu bem-estar.

