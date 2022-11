Horóscopo do dia (07/11): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, segunda, 7 de novembro (07/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 7 de novembro (07/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a chegada da Lua Cheia.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

A Lua já na área familiar tende a favorecer a rotina doméstica. Este momento astrológico é marcado pela Lua Cheia no setor material, o que pode demandar atenção para que o emocional aflorado não faça ter gastos exagerados para atender impulsos momentâneos.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É importante aperfeiçoar a comunicação com o entorno imediato. A Lua Cheia em seu signo inaugura o céu da semana, o que pode despertar em você uma postura centrada em seus próprios interesses e isso tende a possibilitar conflitos interpessoais.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure buscar praticidade, especialmente durante o fim de semana. Os contratempos podem ser vivenciados com mais intensidade com a Lua Cheia no setor de crise nesse início de semana, de modo que é importante evitar reações exageradas diante dos contratempos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque se aprimorar e trabalhar a autoestima, principalmente durante este momento. Um forte senso de coletividade tende a aflorar nesse início de semana com a Lua Cheia no setor das amizades, mas você precisa ter atenção para não negligenciar sua individualidade.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

É preciso moderar o ritmo, sobretudo porque a Lua pode favorecer o recolhimento. As demandas de trabalho tendem a se intensificar nesse início de semana com a Lua Cheia no setor profissional. Contudo, busque evitar sobrecarga e tente zelar pela qualidade do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente valorizar as parcerias no trabalho e também na vida pessoal. Você tende a ser guiado por um forte desejo de expansão no início da semana com a Lua no setor espiritual. Entretanto, sua fase cheia possa lhe render instabilidade emotiva. Cuidado!

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

A Lua na área do trabalho tende a elevar sua capacidade de gestão a partir de agora. O céu da semana pode nutrir suas ambições com a Lua Cheia no setor íntimo, o que demanda planejamento estratégico e alerta para que o emocional oscilante não acabe gerando imprudências.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Durante este momento, procure se permitir explorar territórios mais amplos. É importante que você aproveite a oportunidade para ajustar os interesses no âmbito interpessoal, o que demanda maior consciência dos problemas, devido à Lua Cheia no setor dos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

É importante buscar melhorar a qualidade da vida privada. Um forte envolvimento nas questões cotidianas tende a marcar o início dessa semana com a Lua Cheia na área das rotinas, o que pode demandar mais atenção, a fim de evitar sobrecarga.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Tente ajustar seus interesses com os do entorno imediato. As demandas coletivas tendem a ganhar corpo durante este momento astrológico, já que o céu astrológico destaca o trânsito da Lua, inicialmente na fase cheia, entre o setor social e o de relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Neste momento, questões pertinentes à gestão do lar e ao convívio com familiares tendem a lhe envolver a partir de agora, visto que no céu astrológico a Lua, de início na fase cheia, transita no eixo doméstico-cotidiano. Você tende a ter a oportunidade de afinar essa dinâmica.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Este momento astrológico pode pedir lazeres culturais. Chegou a hora de aproveitar o aprimoramento de ideias e os intercâmbios de natureza coletiva, já que o céu astrológico mostra a Lua, inicialmente na fase cheia, entre o setor comunicativo e o social.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

