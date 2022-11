Horóscopo do dia (06/11): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 6 de novembro (06/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 6 de novembro (06/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão Lua-Plutão.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure cultivar autocontrole e resiliência. Neste momento, o emocional pode ser abalado frente aos desafios profissionais, o que tende deixar você em posição desvantajosa, visto que compromete o senso crítico necessário para enfrentar as dificuldades.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Tente empregar a inteligência emocional para buscar soluções viáveis e se adequar aos acontecimentos. Desilusões podem aflorar com Lua e Plutão tensionados no eixo crise-espiritual. Isso acaba lhe fazendo rever conceitos e abandonar ideias que se mostram incompatíveis agora.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

É importante conciliar as tarefas coletivas com as individuais, sobretudo nesta fase. Dificuldades envolvendo relações de poder podem afetar seus relacionamentos, demandando um olhar mais atento aos fatores que alimentam tais conflitos, buscando neutralizá-los.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque revisar suas parcerias. Lidar com as escolhas das pessoas pode se mostrar complicado na gestão do trabalho, dada a tensão Lua-Plutão no eixo profissional-relacionamentos. É preciso evitar confrontos diretos, agindo com mais sutileza e capacidade de negociação.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Procure não perder a fé em si mesma, mantendo-se tranquila e resiliente. Situações delicadas podem desestruturar o dia a dia, com impacto sensível em seu emocional, o que tende a abalar a autoconfiança e a tomada de postura em busca de soluções.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente avaliar como os desafios, a fim de melhorar sua relação com o entorno, ao invés de seguir o caminho do afastamento. Lua e Plutão se enfrentam entre o setor íntimo e o social, podendo evidenciar expectativas frustradas em suas vivências coletivas que lhe fazem se fechar em si mesma.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É importante avaliar as circunstâncias sob outros pontos de vista, evitando o individualismo. Afloram desafios familiares com a tensão Lua-Plutão entre o setor doméstico e o de relacionamentos, assim como a falta de consenso sobre certas questões pode afetar a qualidade da rotina.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Procure flexibilizar o pensamento, evitando se impor, sobretudo agora. O cotidiano pode enfrentar uma série de contratempos, o que acaba lhe fazendo rever conceitos e a refazer planos, visto que Lua e Plutão entram em tensão entre o setor das rotinas e o das ideias.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Suas finanças podem ser prejudicadas devido a gastos mal planejados, por isso tente ter controle de tais questões. Tensionando o segmento social-material, o encontro Lua-Plutão tende a lhe fazer entender a importância de reformular suas prioridades no tocante ao lazer.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Busque se mostrar equilibrada e consciente do que deseja, sem desconsiderar os pontos de vista dos conviventes. Lua e Plutão tensionados entre o setor familiar e seu signo podem despertar seu lado intolerante na rotina com seus pares, o que prejudica acordos necessários para enfrentar os desafios.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Tente encarar as dificuldades com imparcialidade, a fim de buscar soluções. Momentos difíceis podem lhe afastar da zona de conforto, o que prejudica seu equilíbrio emotivo e provoca reações dramáticas, considerando a tensão Lua-Plutão entre os setores comunicativo e de crise.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

É importante saber administrar as demandas coletivas sem que afetem a vida pessoal, por isso busque estabelecer critérios. A Lua transita no setor material, podendo sugerir conflitos territoriais e quebra de confiança devido a questões financeiras mal resolvidas.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

