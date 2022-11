Horóscopo do dia (04/11): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sexta, 4 de novembro (04/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 4 de novembro (04/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua, Netuno, Júpiter e Vênus harmonizados.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Afloram seus atributos em prol de oportunidades para sua vida, já que a Lua adentra seu signo. Lua, Netuno e Júpiter seguem juntos e harmonizados com Vênus no circuito de crise, podendo gerar introspecção criativa. Contudo, Marte tensionado pode dar vazão a possíveis arroubos emotivos.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

O momento astrológico tende a pedir recolhimento e discrição emotiva. A solidariedade pode se mostrar ponto de força nos relacionamentos com Lua, Netuno e Júpiter no setor de amizades e em harmonia com Vênus, mas Marte tensionado alerta para a necessidade de preservar suas finanças.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Busque resgatar a harmonia entre você e o entorno imediato. Seus dotes criativos podem aflorar em prol da gestão de processos e recursos, já que Lua, Netuno, Júpiter e Vênus seguem harmonizados no circuito do trabalho, apesar de Marte fragilizar os relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Procure zelar pelo bem-estar profissional. Simpatia e generosidade podem aflorar em sua postura com Lua, Netuno, Júpiter e Vênus harmonizados. Isso tende a gerar reciprocidade, ainda que a tensão com Marte alerte para a necessidade de não se deixar levar por problemas alheios.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Busque cultivar uma postura solidária, já que a Lua ingressa no setor das amizades. Prazeres íntimos podem marcar presença com Lua, Netuno, Júpiter e Vênus harmonizados no circuito da vida privada. Contudo, reações intolerantes tendem a gerar conflitos, dada a tensão com Marte.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente valorizar prazeres seletos, pois a Lua adentra o setor íntimo. As relações tendem a passar por um momento de conexão emocional com Lua, Netuno, Júpiter e Vênus harmonizados. O estresse devido a gestão do dia a dia pode deixar as pessoas sob pressão. Cuidado!

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É importante valorizar suas parcerias. A criatividade pode aflorar e favorece as rotinas com Lua, Netuno, Júpiter e Vênus harmonizados, o que lhe permite agregar valor a recursos geralmente subutilizados e superar obstáculos materiais apontados na tensão com Marte.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Procure dar valor ao bem-estar cotidiano e à companhia dos seus conviventes, já que a Lua segue para o setor das rotinas. Afloram lazeres culturais com Lua, Netuno, Júpiter e Vênus harmonizados, deixando a vida mais aprazível. Mas Marte pode pedir cautela na exposição pública e nos gastos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Seu carisma tende a amenizar os ânimos, apesar da tensão com Marte abalar as relações, já que a Lua adentra a casa social. A vida doméstica pode se mostrar prazerosa frente ao encontro Lua-Netuno-Júpiter e a harmonia com Vênus, enquanto que desperta sua criatividade na gestão das rotinas.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

A Lua adentra o setor doméstico, podendo oportunizar um maior envolvimento na condução do lar. Sua postura tende a ficar acolhedora frente à harmonia entre Lua, Netuno, Júpiter e Vênus, o que facilita as relações. É preciso se preservar de contatos abusivos, devido a Marte tensionado.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Busque dar valor às atividades ligadas à comunicação, visto que a Lua segue para a casa das ideias. Lua, Netuno e Júpiter no setor material se harmonizam com Vênus e podem melhorar a percepção sensorial dos aspectos positivos da vida. Cuidado para não ser imprudente.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Mais atenção às finanças, visto que a Lua segue para o setor material. Sua postura pode ser mais otimista frente à harmonia entre Lua, Netuno, Júpiter e Vênus, o que lhe leva a valorizar o lado positivo dos acontecimentos. Mas a tensão com Marte tende a sugerir desafios na vida privada.

