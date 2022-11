Horóscopo do dia (03/11): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quinta, 3 de novembro (3/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 3 de novembro (3/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o equilíbrio com Mercúrio, Sol e Vênus.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

É preciso evitar reações dramáticas, como alerta a tensão lunar com Marte. O recolhimento íntimo tende a se mostrar essencial para se fortalecer frente aos contratempos. Além disso, também favorece seus processos intuitivos e empáticos, pois a Lua encontra Netuno no setor de crise.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Busque ser cautelosa ao lidar com desafios territoriais e com as finanças, considerando Marte tensionado à Lua. Parcerias criativas podem ganhar corpo com a Lua harmonizada a Netuno no setor de amizades e em equilíbrio com Mercúrio, Sol e Vênus, o que ajuda com uma conexão de ideias e sentimentos.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure evitar ficar na defensiva ao lidar com desafios interpessoais. O encontro da Lua com Netuno e a harmonia com Mercúrio, Sol e Vênus podem favorecer o exercício de suas vocações, pois isso lhe ajuda com seu desempenho profissional e lhe proporciona prazer.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Tente encarar a vida com otimismo e não se deixar abalar pelos problemas. Os aspectos harmoniosos que conectam a Lua a Netuno, Mercúrio, Sol e Vênus no eixo espiritual-social podem promover uma abertura mental e emocional no trato humano, o que contribui com trocas prazerosas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

A vida íntima pode se mostrar aprazível frente à relação de harmonia que a Lua estabelece com Netuno, Mercúrio, Sol e Vênus, o que favorece suas vivências individuais e o círculo de confiança. Busque evitar sair desse nicho, pois a tensão lunar com Marte tende a fragilizar o meio social.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Busque não se deixar afetar pela competitividade no trabalho. Sua postura tende a contar com empatia e solidariedade devido a Lua harmonizada a Netuno, Mercúrio, Sol e Vênus no eixo relacionamentos-comunicação. Isso acaba levando a uma interação mais prazerosa do ponto de vista humano.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É importante intercalar trabalho e prazer, buscando se prevenir contra o estresse. Zelo e criatividade tendem a otimizar recursos e elevar a qualidade da gestão das rotinas, já que a Lua encontra Netuno no setor do cotidiano e se harmoniza com Mercúrio, Sol e Vênus na casa material.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Procure ter autocontrole quanto aos gastos financeiros. Afloram carisma e capacidade de argumentação em favor da interação social, o que permite você se relacionar melhor com as pessoas e usufruir de prazeres culturais, dada a harmonia lunar com Netuno, Mercúrio, Sol e Vênus.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Tente se preservar de contatos abusivos e neutralizar possíveis conflitos. A Lua transita na área doméstica em equilíbrio com Netuno e em harmonia com Mercúrio, Sol e Vênus, podendo evidenciar um momento de recolhimento criativo que ajuda com o bem-estar individual e familiar.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Busque saber negociar ao invés de impor, sobretudo diante de conflitos. Empatia, carisma e capacidade de argumentação podem se mostrar ainda mais importantes frente aos aspectos harmoniosos que a Lua forma com Netuno, Mercúrio, Sol e Vênus, o que contribui com a dinâmica interpessoal.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

É fundamental fazer uma contenção de gastos frente à tensão Lua-Marte. Uma forte intuição tende a aflorar em benefício da gestão dos aspectos práticos da vida e isso acaba se complementando com seus dotes intelectuais e criativos, já que a Lua no setor material encontra Netuno.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Procure se prevenir contra o estresse! A Lua em seu signo se aproxima de Netuno e se harmoniza com Mercúrio, Sol e Vênus, podendo despertar idealismo e empatia, além de apurar os processos intuitivos. Busque evitar reações dramáticas frente às situações que incomodam você.

