Horóscopo do dia (02/11): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 2 de novembro (2/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 2 de novembro (2/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia de Mercúrio, Sol e Vênus.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

A Lua na área de crise e harmonizada a Mercúrio, Sol e Vênus pode trazer equilíbrio frente aos obstáculos. Lua e Saturno juntos no setor de amizades e em harmonia com Marte tendem a fortalecer os laços fraternos e de confiança, mas Urano alerta para o risco de misturá-los com as finanças.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

As relações podem melhorar com o ingresso da Lua na casa das amizades, em harmonia a Mercúrio, Sol e Vênus. Elevam-se suas ambições frente ao encontro Lua-Saturno na casa do trabalho e em harmonia com Marte, o que ajuda com a gestão estratégica, mas cuidado com o imediatismo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

O trabalho tende a ficar prazeroso com a Lua adentrando a casa profissional, em harmonia com Mercúrio, Sol e Vênus. Lua, Saturno e Marte harmonizados entre o setor espiritual e seu signo podem lhe deixar mais confiante para agir, embora Urano tensionado na área de crise peça cautela.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Procure se permitir prazeres ao final do dia. Senso crítico e proatividade podem beneficiar a gestão dos desafios com Lua, Saturno e Marte harmonizados no circuito de crise, o que lhe faz ter resultados satisfatórios. Contudo, a tensão com Urano pode pedir discrição no trato humano.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Busque cultivar gentileza, pois a Lua segue para o setor íntimo, harmonizando-se a Mercúrio, Sol e Vênus. Aflora seu espírito de liderança com Lua, Saturno e Marte harmonizados no eixo relacionamentos-amizades, mas Urano pode pedir flexibilidade para lidar com diferentes opiniões.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente valorizar as parcerias, já que a Lua segue para a casa dos relacionamentos e se harmoniza com Mercúrio, Sol e Vênus. Ações estrategicamente elaboradas podem beneficiar o cotidiano com Lua, Saturno e Marte harmonizados no circuito do trabalho, mas busque ter mais flexibilidade.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

O cotidiano tende a se mostrar prazeroso com a Lua seguindo para o setor das rotinas e se harmonizando a Mercúrio, Sol e Vênus. Lua e Saturno juntos no setor social e em harmonia com Marte podem lhe deixar mais segura nas ações coletivas, embora a tensão com Urano demande discrição emotiva.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É preciso resgatar a generosidade, pois a Lua segue para a casa social. O fortalecimento íntimo sugerido pela harmonia Lua-Saturno-Marte pode lhe fazer se posicionar com confiança perante a vida. Contudo, conflitos tendem a aflorar no trato humano frente à tensão com Urano.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Busque resgatar os prazeres domésticos, visto que a Lua segue para a área familiar, harmonizando-se a Mercúrio, Sol e Vênus. Lua, Saturno e Marte harmonizados podem trazer capacidade de liderança e poder de argumentação. Mas é preciso ter autocontrole em situações complicadas.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure resgatar a gentileza e a solidariedade, já que a Lua segue para a casa comunicativa, harmonizando-se a Mercúrio, Sol e Vênus. Elevam-se a eficiência e a eficácia na gestão do cotidiano com Lua, Saturno e Marte harmonizados, apesar de Urano tensionado pedir diplomacia ao lidar com conflitos.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

É importante praticar economia criativa. Lua, Saturno e Marte harmonizados entre seu signo e o setor social podem evidenciar aspectos fortes da sua personalidade que distinguem você na vivência com grupos, mas Urano demanda delicadeza em situações mais complexas.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Tente cultivar uma postura gentil e aberta ao diálogo, visto que a Lua segue para seu signo. O fortalecimento íntimo associado à harmonia entre Lua, Saturno e Marte leva você a enfrentar os desafios com senso crítico e praticidade, apesar de existir algumas possibilidades de conflito.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para terça, 01 de outubro (01/11).

Tags