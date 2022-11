Horóscopo do dia (01/11): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 1º de novembro (1º/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 1º de outubro (1°/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua Crescente com Saturno



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Sua capacidade de liderança tende a se elevar, mas é fundamental ter cuidado para não se impor de maneira autoritária. A Lua Crescente junto a Saturno na casa das amizades pode gerar amadurecimento nas parcerias, enquanto fortalece o círculo de confiança.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Procure respeitar o tempo de maturação dos processos e evitar cansaço mental e emotivo. É possível que você tenha que enfrentar maiores responsabilidades nessa fase, assim como contratempos que pedem resiliência, já que a Lua Crescente encontra Saturno na casa do trabalho.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Seus valores e convicções tendem a ficar mais fortes. Por isso, busque revisar objetivos e estratégias devido às tensões que Lua e Saturno formam com Mercúrio, Sol, Vênus e Urano. Tente não se deixar limitar por crenças exageradas, tentando flexibilizar o pensamento e o discurso.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Os processos reflexivos tendem a ganhar corpo frente ao encontro da Lua Crescente com Saturno no setor íntimo, podendo contribuir com o autoconhecimento e com o fortalecimento de suas ambições. Entretanto, busque evitar remoer fracassos e alimentar amarguras.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Neste momento, tente saber negociar e empregar as críticas de forma construtiva. As parcerias podem pedir maior comprometimento com a Lua Crescente junto a Saturno no setor de relacionamentos, o que tende a contribuir com o aprofundamento dos interesses em comum.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

O senso crítico apurado tende a elevar a eficácia dos processos, mas isso pode acabar prejudicando seus relacionamentos. A vida cotidiana demanda posturas responsáveis e comprometidas frente ao encontro da Lua Crescente com Saturno no setor das rotinas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure cultivar diplomacia e evitar discussões polêmicas a partir de agora. A Lua em sua fase crescente encontra Saturno no setor social, podendo deixar você mais criteriosa no trato humano, especialmente frente a assuntos que afetam as dinâmicas comunitárias.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É importante não se deixar absorver a ponto de minar seu equilíbrio mental e emotivo. Preocupações com a vida doméstica tendem a aflorar frente ao encontro da Lua Crescente com Saturno na área familiar, o que leva você a assumir maiores responsabilidades.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Um discurso muito rígido tende a lhe fazer ser vista como alguém difícil, ainda que você fortaleça seus argumentos com embasamento teórico. O pensamento pode ganhar uma roupagem analítica com a Lua Crescente junto a Saturno no setor das ideias e da comunicação.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Busque evitar comportamentos mesquinhos, sobretudo nesta fase. Suas atenções tendem a ser direcionadas para os aspectos econômicos e práticos do dia a dia com a Lua Crescente junto a Saturno na área material, o que pode contribuir com a eficácia dos processos.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

A qualidade dos processos pode ganhar eficácia, mas o autoritarismo se revela um problema em seus relacionamentos. O senso de responsabilidade tende a se elevar e o pensamento crítico fica mais apurado frente ao encontro da Lua Crescente com Saturno em seu signo.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Tente avaliar os contratempos de modo imparcial, buscando rever prioridades e se reciclar. Preocupações excessivas podem tomar corpo com a Lua Crescente harmonizada a Saturno no setor de crise e em tensão com Mercúrio, Sol, Vênus e Urano, deixando-lhe abalada e pessimista.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

