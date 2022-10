Horóscopo do dia (29/10): previsão do seu signo para hoje, sábado

01:00 | Out. 29, 2022

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sábado, 29 de outubro (29/10); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 29 de outubro (29/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a movimentação de Mercúrio.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Você tende a ter mais cuidado ao compartilhar sua intimidade e seus interesses. Mercúrio se dirige para o setor íntimo e encontra Sol e Vênus, podendo promover uma introspecção criativa que fortalece você emocionalmente e lhe permite aprimorar a gestão do patrimônio.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

A tendência é que você se mostre mais acessível, o que gera reciprocidade. Trocas intelectuais e culturais podem ser estimuladas pelo ingresso de Mercúrio no setor dos relacionamentos e por seu encontro com Sol e Vênus. Isso beneficia o convívio com seus pares.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Busque se abrir às parcerias intelectuais. A entrada de Mercúrio no setor do cotidiano tende a aperfeiçoar sua capacidade de análise frente às questões de rotina, ao mesmo tempo em que permite você conciliar responsabilidades e prazeres de maneira harmoniosa.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

É preciso ir atrás das oportunidades. A vida social tende a ficar estimulante com a entrada Mercúrio nesse setor e com seu encontro com Sol e Vênus, o que favorece intercâmbios intelectuais e criativos. Busque nutrir a mente em atividades culturais, pequenas viagens, cursos e conversas entre amigos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Prazeres e iniciativas em prol de hábitos mais saudáveis podem aflorar no dia a dia. A entrada de Mercúrio no setor doméstico tende a evidenciar acordos importantes no meio familiar, além de elevar sua objetividade em relação à organização das rotinas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Este momento pode lhe render parcerias valiosas, fortalecendo estudos, grupos de trabalho e a vida íntima. Mercúrio adentra o setor comunicativo e encontra Sol e Vênus, o que beneficia os processos comunicativos ao trazer bom senso no pensamento e uma abertura emocional em benefício das relações.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Mercúrio encontra Sol e Vênus e pode despertar sua generosidade. Sua percepção sobre as necessidades financeiras tende a ficar mais apurada com o ingresso de Mercúrio na área material, o que favorece atividades de planejamento que lhe ajudem a se aperfeiçoar na gestão de recursos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Carisma pode se mostrar um forte aliado na defesa dos seus interesses, ajudando-lhe a capturar as atenções que deseja. Seu signo recebe a influência de Mercúrio, que encontra Sol e Vênus, o que tende a despertar um fortalecimento interior que favorece sua atuação em diversos aspectos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

A autocrítica tende a se fazer presente e isso ajuda a se libertar de condicionamentos prejudiciais. Mercúrio encontra Sol e Vênus, podendo contribuir com uma avaliação aprimorada dos contratempos. Contudo, é importante manter discrição para se preservar de posturas invasivas.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Durante esta fase, você pode contar com a sinergia emotiva e dando espaço para prazeres em grupo. Mercúrio passa a transitar pela área de amizades, evidenciando um momento de maior entendimento com os entes queridos e as parcerias intelectuais que você vem desenvolvendo.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Oportunidades podem surgir a partir de agora, mas busque evitar ficar esperando passivamente. Você tende a adentrar uma fase de aprimoramento profissional com Mercúrio transitando pelo setor do trabalho, permitindo-lhe conciliar suas ambições com seus talentos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Suas vivências podem proporcionar amadurecimento, o que leva a uma tomada de postura eficaz perante a vida. Os processos intelectuais e criativos tendem a ganhar corpo com Mercúrio no setor espiritual em equilíbrio com Sol e Vênus, elevando a autoestima e fazendo-lhe expandir os horizontes.

