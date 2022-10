Horóscopo do dia (28/10): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sexta, 28 de outubro (28/10); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 28 de outubro (28/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão com Marte, Netuno e Júpiter.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Busque superar o desânimo e se concentrar nas prioridades. Os aspectos tensos que a Lua, no setor espiritual, forma com Marte, Netuno e Júpiter tendem a sinalizar que este é um momento em que seus projetos ficam em xeque, o que demanda revisões estruturais.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É importante não ser imediatista, mas sim se reestruturar. A Lua no setor patrimonial forma encontros tensos com Marte, Netuno e Júpiter, o que pode pedir uma revisão de prioridades para reduzir os gastos e identificar pontos delicados em suas parcerias, a fim de ajustá-los.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure fazer revisões aprofundadas durante este momento. Os relacionamentos tendem a sofrer com instabilidades, em meio aos contratempos que colocam em xeque parcerias e vínculos de confiança, visto que a Lua forma aspectos tensos com Marte, Netuno e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Tente não se deixar absorver pelas frustrações, buscando direcionar o foco para as revisões. As dificuldades podem abalar modelos de gestão que você acreditava ser os ideais para sua vida, considerando a tensão que a Lua no setor das rotinas forma com Marte, Netuno e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

É fundamental diminuir a exposição e buscar recolhimento. A Lua transita na área social sob tensão com Marte, Netuno e Júpiter, o que evidencia um momento de fortes diferenças entre os interesses coletivos e individuais, demandando revisões críticas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Busque rever prioridades, se reestruturar e se abrir ao diálogo em prol do bem-estar coletivo. Os aspectos tensos que a Lua realiza com Marte, Netuno e Júpiter tendem a sugerir incompatibilidades na gestão do cotidiano que acabam prejudicando as relações.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Durante esta fase, procure se mostrar conciliadora, evitando imposições. Os processos comunicativos tendem a ficar fragilizados frente à tensão lunar com Marte, Netuno e Júpiter, dando vazão a equívocos, o que pede uma análise aprofundada para identificar o que precisa ser mudado.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Tente reorganizar o orçamento e fazer um exercício de autocrítica para eliminar vícios de comportamento. As finanças podem apresentar pontos de fragilidade frente à equívocos na gestão e à indisciplina com relação aos gastos, conforme aponta a tensão lunar com Marte, Netuno e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Alguns conflitos se devem a comportamentos abusivos, por isso busque identificá-los. A Lua em seu signo se encontra de modo tenso com Marte, Netuno e Júpiter, o que evidencia um momento de tensão interpessoal que exige uma revisão de postura nas suas relações.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Busque avaliar sua parcela de responsabilidade em certas questões para corrigir falhas. O transbordamento emocional sugerido pela tensão lunar com Marte, Netuno e Júpiter tende a evidenciar a importância de identificar os fatores de crise e definir estratégias para superá-los.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

É preciso refletir sobre a relevância nas suas relações. Disputas territoriais podem abalar o meio social, o que demanda uma análise dos fatores que levam as pessoas a ficarem na defensiva, pois a Lua no setor das amizades forma aspectos tensos com Marte, Netuno e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Tente dialogar com seus pares em busca de soluções. A tensão lunar com Marte, Netuno e Júpiter tende a evidenciar um choque de prioridades no cotidiano que lhe obriga a reavaliar escolhas feitas em outras ocasiões, mas que prejudicam na atual fase da sua vida.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

