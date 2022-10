Horóscopo do dia (18/10): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 18 de outubro (18/10); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 17 de outubro (17/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão entre Urano e Saturno.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure fazer escolhas responsáveis com seus gastos, como alerta a tensão com Urano e Saturno. Eleva-se sua autoestima frente à harmonia Lua-Júpiter entre o setor social e seu signo, o que lhe deixa desenvolta no trato humano e disposta a vivenciar experiências fora da rotina.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Busque afinar seus interesses com o entorno, mesmo que tenha as melhores intenções, já que conflitos tendem a aparecer frente à tensão com Urano e Saturno. A harmonia Lua-Júpiter entre o setor familiar e o de crise pode ampliar sua percepção dos contratempos na vida privada.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Devido a Urano e Saturno tensionados, é preciso ser discreta quando o momento pedir. Expressividade e desenvoltura no trato humano podem aflorar em sua postura com Lua e Júpiter harmonizados entre o setor comunicativo e o de amizades, o que ajuda com a sinergia emocional.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Conflitos territoriais tendem a tomar corpo face à tensão com Urano e Saturno, o que demanda diplomacia. Lua e Júpiter harmonizados no eixo material-profissional podem mostrar oportunidades de fazer valer seu senso empreendedor e encarar desafios estimulantes.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Procure negociar e não impor. Você tende a ter mais força de vontade e senso de oportunidade, com Lua e Júpiter harmonizados entre seu signo e o setor espiritual. É importante empregar essas qualidades para superar contratempos e diminuir a pressão do entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Momentos difíceis tendem a se fazer presentes, face à tensão lunar com Urano e Saturno, o que pede um exercício de resiliência. Lua e Júpiter harmonizados no circuito de crise podem lhe fazer transformar problemas em oportunidades e permite se autoaprimorar durante estes contratempos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Desafios na vida íntima tendem a render preocupações excessivas, considerando a tensão lunar com Urano e Saturno. Procure não deixar que afetem a autoconfiança e a relação com o entorno. A harmonia Lua-Júpiter pode oportunizar trocas, enquanto que desperta seu lado fraterno nas suas relações.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Conflitos interpessoais tendem a ocorrer pela dificuldade de conciliar visões inovadoras e tradicionais, dada a tensão lunar com Urano e Saturno, mas busque não perder a postura. Sua postura é dotada de disposição para o trabalho e ganho de produtividade durante essa fase.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Tente respeitar pontos de vista distintos, mesmo que controversos. Lua e Júpiter harmonizados no eixo espiritual-social tendem a destacar sua desenvoltura ao lidar com grupos, mas é preciso ter cautela para não se envolver em discussões polêmicas que possam gerar conflitos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Busque ter critério nas finanças e estar apto a lidar com imprevistos, pois Urano e Saturno encontram-se tensionados à Lua. Sua postura na vida privada tende a ficar emocionalmente acessível frente à harmonia Lua-Júpiter, o que ajuda com o trato humano e com iniciativas que dinamizam o dia a dia.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Mais cuidado com a dureza em momentos de conflito, devido a tensão lunar com Urano e Saturno. O momento tende a se mostrar positivo à troca de ideias com Lua e Júpiter harmonizados no eixo relacionamentos-comunicação, o que contribui com suas parcerias em diversos âmbitos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Imprevistos tendem a ocorrer frente à tensão com Urano e Saturno, o que pede resiliência e capacidade de adaptação. Uma visão dinâmica tende a lhe fazer otimizar processos e recursos materiais na gestão do cotidiano, pois Lua e Júpiter se harmonizam entre o setor das rotinas e o das finanças.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

