Horóscopo do dia (17/10): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 17 de outubro (17/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é conjunção de Sol e Vênus.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

A gradual abertura emotiva pode beneficiar as relações, pois a Lua chega à casa dos relacionamentos, enquanto que Sol e Vênus já no setor íntimo elevam sua autoestima. A semana tende a começar em ritmo moderado, sob a influência da Lua Minguante na área familiar, o que favorece a introspecção.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Seu bem-estar tende a se conectar ao de quem você gosta. Esta fase tende a se mostrar positiva à organização das ideias, à reformulação de prioridades e ao planejamento das rotinas, já que a Lua passa do setor comunicativo, na fase minguante, ao do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Tente aperfeiçoar a relação com o entorno, já que a Lua vai para a casa social, enquanto Sol e Vênus se deslocam para o setor do cotidiano. Que tal rever sua relação com o universo material? Este pode ser um ponto de partida dessa semana, com o astro na área financeira.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque zelar pelas responsabilidades, como pelos aspectos prazerosos da vida, visto que Sol e Vênus adentram a casa dos prazeres. A meditação e a atenção à vida privada podem ser fundamentais a partir de agora, considerando que no céu a Lua transita do seu signo à área familiar.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

O lar tende a se revelar fonte de apoio prático e emotivo com Sol e Vênus no setor familiar. É fundamental cultivar introspecção, buscando avaliar os contratempos e reorganizar as ideias para aperfeiçoar o processo de gestão, já que a Lua transita da área de crise à comunicativa.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

A simpatia tende a aflorar com Sol e Vênus no setor comunicativo. Procure revisar sua postura nas relações e no universo material, pois isso ajuda com o aperfeiçoamento das parcerias e do orçamento, visto que a fase destaca a Lua entre a área de amizades e a material.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Sua capacidade de gestão tende a se elevar a partir de agora, revestida de criatividade, com Sol e Vênus no setor material. Neste momento, revisar processos pode se mostrar de extrema importância para aperfeiçoar sua relação com o trabalho e suas próprias ambições.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Sua autoestima pode se fortalecer com Sol e Vênus em seu signo. Os obstáculos tendem a oferecer oportunidades de autoaprimoramento. Por isso, tente corrigir problemas no percurso e rever conceitos e prioridades, pois a Lua transita entre a área espiritual e a de crise.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

A consciência dos obstáculos pode permitir que você trabalhe a autoconfiança e a autoestima com Sol e Vênus na área de crise. Você tende a agir com segurança frente às suas ambições e às suas redes de apoio, visto que a Lua transita do setor íntimo ao das amizades.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Aflora seu carisma com Sol e Vênus no setor de amizades, o que facilita o trato humano. As parcerias tendem a ficar sob reflexão, permitindo-lhe identificar o que precisa de ajuste, enquanto que você aprimora sua capacidade de gestão, já que a Lua transita no eixo relacionamentos-trabalho.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Sua disposição tende a se elevar para o trabalho e o prazer em exercitar suas vocações. O momento astrológico pode promover revisões voltadas a adequar as rotinas às suas necessidades físicas e emocionais, visto que a Lua, de início minguante, transita no eixo cotidiano-espiritual.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Prazeres sublimes e ligados aos estudos tendem a ganhar corpo com Sol e Vênus ingressando na área espiritual. A Lua no eixo social-íntimo pode fazer com que você valorize experiências seletas, de modo a preservar sua individualidade e aprofundar seus relacionamentos.

