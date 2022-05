Horóscopo do dia (20/05): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 20 de maio (20/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 20 de maio (20/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Mercúrio harmonizados.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente aproveitar as oportunidades de enriquecer sua bagagem cultural, mas cuidado com o orçamento. Estímulos intelectuais tendem a lhe fazer interagir de forma intensa com suas redes, visto que Lua e Mercúrio se harmonizam entre o setor de amizades e o comunicativo.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque seguir caminhos condizentes com suas metas, pois Urano em seu signo entra em conflito com a Lua, contraindicando gestos extremos. Seus interesses podem se voltar para suas ambições e responsabilidades, já que Lua e Mercúrio se harmonizam no eixo profissional-material.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure encarar os problemas como meios de autoaprimoramento, pois eles podem lhe ajudar a aparar contratempos que dificultem sua trajetória pessoal. Lua e Mercúrio harmonizados entre o setor espiritual e seu signo pode lhe colocar na trilha do amadurecimento, ainda que dramas aflorem.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

É importante prezar por serenidade, pois é de uma mente tranquila que você precisa. Tente se mostrar favorável aos acordos com os interlocutores. As energias de Lua e Mercúrio se harmonizam no circuito de crise, podendo lhe fazer articular com maior facilidade estratégias para lidar com os desafios.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque articular estratégias. Lua e Mercúrio em harmonia tendem a sugerir maior entendimento e cooperação intelectual nos grupos que integram sua rotina, o que se mostra necessário para lidar com situações que tiram você da zona de conforto, especialmente no âmbito profissional.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Quer fugir do drama? Procure ocupar a mente, especialmente agora. É preciso dedicar-se ao planejamento do cotidiano, pois isso pode lhe ajudar a organizar seus pensamentos e dar serenidade ao coração, já que a Lua está em harmonia com Mercúrio e em tensão com Urano.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Urano tensionado tende a trazer momentos de estresse. Busque não se deixar oprimir por problemas delicados. Você poderá ser guiada por pensamento versátil e ávido por conhecimento com Lua e Mercúrio harmonizados no eixo social-espiritual, favorecendo seu desempenho e suas relações.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Urano tensionado à Lua pode alertar para a importância de evitar contatos que lhe distraiam. A harmonia Lua-Mercúrio no circuito íntimo tende a sugerir momento de reflexões importantes que guiarão o processo de decisão sobre sua vida. Busque prezar por tranquilidade para que a mente trabalhe bem.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente se posicionar de forma objetiva a respeito do que lhe incomoda. As relações pessoais podem seguir rumo a um maior entendimento, pois a Lua no setor comunicativo se harmoniza a Mercúrio. É essencial buscar acordos sobre os obstáculos do dia a dia pontuados na tensão Lua-Urano.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Dada a tensão Lua-Urano, busque fazer uma avaliação de riscos sobre os investimentos financeiros para evitar prejuízos. A administração do dia a dia pode se beneficiar da sua capacidade de organização, já que Lua e Mercúrio se harmonizam entre o setor material e o relacionado às rotinas.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

No âmbito familiar, a intolerância tende a levar a atritos, como alerta a tensão Lua-Urano, por isso tente amenizar sua postura. A Lua se desloca por seu signo, enquanto Mercúrio transita pelo setor social, e a harmonia entre ambos pode indicar momento positivo para trocar ideias.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente evitar se manifestar livremente sobre os obstáculos, devido ao perigo de desencadear conflitos com o entorno. A passagem da Lua pela área de crise pode destacar a necessidade do recolhimento para manter a mente serena, pois se harmoniza com Mercúrio no setor familiar.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

