Horóscopo do dia (19/05): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 19 de maio (19/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia lunar com Urano e Sol.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente valorizar recursos materiais alternativos aos tradicionais, como aponta a harmonia lunar com Urano e Sol. Lua e Plutão juntos no setor do trabalho entram em conflito com Vênus, podendo alertar que é preciso se afastar emocionalmente dos problemas para que o senso crítico não seja afetado.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque trazer inovação e ousadia para a rotina, como aponta a harmonia lunar com Urano e Sol. A melancolia mostra-se um entrave à gestão dos desafios, já que Lua e Plutão juntos no setor espiritual entram em conflito com Vênus no de crise. Tente não se deixar absorver pela negatividade.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É essencial se recolher e rever suas estratégias, como sugere a harmonia lunar com Urano e Sol. O encontro Lua-Plutão no setor íntimo tende a intensificar o fluxo das emoções frente aos obstáculos, o que pode ser negativos para as relações, já que a tensão com Vênus prejudica o convívio.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente cultivar discrição. As amizades tendem a lhe revigorar, dada a harmonia da Lua com Urano e Sol. O transbordamento emotivo pode colocar suas parcerias profissionais em rico, visto que Lua e Plutão na casa dos relacionamentos entram em conflito com Vênus na do trabalho.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque fortificar seu organismo e adotar postura segura e prática, como apontam Urano e Sol harmonizados à Lua. Momento de enfrentamentos que podem pesar na autoestima e dar espaço para a melancolia, já que Lua e Plutão juntos na área do cotidiano entram em conflito com Vênus no setor espiritual.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente ocupar a mente com atividades dinâmicas e que ajudem você a se reconectar consigo mesma, dada a harmonia lunar com Urano e Sol. Afloram bloqueios emocionais, o que prejudica a autoconfiança, como apontam Lua e Plutão na área social e tensionados a Vênus no setor íntimo.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure se permitir mudar de ares, a fim de aliviar a pressão e avaliar os desafios, como aponta a harmonia lunar com Urano e Sol. Flutuações emocionais podem prejudicar a convivência em família, pois Lua e Plutão se encontram no setor doméstico e entram em conflito com Vênus.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É importante valorizar as trocas benéficas. O excesso de especulações internas tende a nutrir paranoias, considerando o encontro Lua-Plutão no setor das ideias e a tensão de ambos com Vênus. Busque afastar pensamentos negativos e ocupar a mente com o que lhe dá prazer.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque tornar a gestão do cotidiano cada vez melhor, como sugere a harmonia da Lua com Urano e Sol. Lua e Plutão se unem no setor material e entram em conflito com Vênus, podendo destacar a importância de administrar as finanças com critério e disciplina para não ter gastos excessivos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente neutralizar as inquietações inserindo prazeres na sua jornada e também não dar espaço a paranoias. Lua e Plutão em seu signo entram em conflito com Vênus, o que tende a indicar sensibilidade excessiva alimentando dramas pessoais e ainda pode estressar o entorno.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Visto a harmonia com Urano e Sol, companhias seletas e confiáveis tendem a ajudar você. Dramas internos podem ganhar intensidade e prejudicar a maneira como você se comunica, já que Lua e Plutão juntos na área de crise entram em conflito com Vênus. Tente não perder o controle de si mesma.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure dar valor às companhias intelectualmente estimulantes, devido à harmonia com Urano e Sol. Cuidado com influências externas em seu bem-estar, tanto do ponto de vista emocional, quanto financeiro, pois Lua e Plutão no setor de amizades entram em conflito com Vênus no material.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

