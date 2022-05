Horóscopo do dia (18/05): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 18 de maio (18/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 18 de maio (18/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão Lua-Júpiter.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque usar a criatividade, já que que Urano na área financeira se harmoniza à Lua. A Lua transita pelo setor profissional e entra em conflito com Júpiter em seu signo, podendo lhe deixar suscetível a falhas de julgamento nos empreendimentos. Procure ponderar e avaliar os riscos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente não supervalorizar os problemas em detrimento das soluções. É preciso buscar outras formas para obter o que deseja, como sugere a harmonia Lua-Urano. A tensão entre Lua e Júpiter no eixo espiritual-crise tende a apontar fase em que os contratempos afetam seu bem-estar emocional.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Como alerta a tensão entre Lua e Júpiter, tente não se deixar influenciar pela visão dos outros a ponto de se afastar dos seus reais interesses. Busque adotar postura confiante e ousada para que se tenha soluções interessantes, como aponta a harmonia Lua-Urano no circuito de crise.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

A falta de apoio das suas parcerias pode prejudicar suas ações, como aponta a tensão Lua-Júpiter. Contudo, tente não se deixar bloquear. As amizades podem se mostrar fonte de diversão e bem-estar e isso lhe motiva a atuar com coragem frente aos objetivos, visto a harmonia Lua-Urano.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente diversificar a rotina e ocupar a mente com o que nutre sua criatividade, como recomenda a harmonia Lua-Urano. Os encontros tensionados de Lua e Júpiter podem evidenciar momento de fragilidade na vivência do dia a dia, em que os mínimos esforços geram desgaste físico e emotivo.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure usufruir de lazeres culturais que valorizem a diversidade, como aponta a harmonia Lua-Urano. Lua e Júpiter tensionados tendem a pedir cuidado ao se expor socialmente, assim poderá preservar sua intimidade. Busque manter sigilo sobre seus projetos, especialmente fora do círculo de confiança.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

É importante valorizar atividades que diversifiquem o dia a dia, sobretudo as que nutram o pensamento criativo, devido à harmonia Lua-Urano. As relações familiares podem passar por momentos instáveis com Lua e Júpiter tensionados. Por isso, busque evitar o convívio forçado.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque exercitar sua capacidade de adaptação e somar esforços com o entorno, como sugere a harmonia Lua-Urano. Lua e Júpiter em tensão podem destacar dificuldades para aplicar suas ideias na gestão do cotidiano, já que os acontecimentos não as estão viabilizando.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Devido à tensão Lua-Júpiter, tente poupar as finanças, mesmo que as oportunidades de investimento sejam atraentes. Aflora sua criatividade na gestão prática do cotidiano, visto a harmonia entre Lua e Urano. Busque ter soluções arrojadas que melhorem os processos e o ambiente em que você vive.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Conforme indica a harmonia entre Lua e Urano, é de extrema importância que você se valorize. Lua e Júpiter tensionados podem sinalizar sacrifícios pessoais para atender demandas familiares, o que deve ser conduzido com cautela para não prejudicar seus interesses.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Mesmo que as pessoas se interponham entre você e seus objetivos, busque passar segurança, como aponta a harmonia Lua-Urano. A exposição das ideias pode esbarrar na autoconfiança fragilizada pela tensão Lua-Júpiter. Sendo assim, procure fortalecer os argumentos, evitando expor os pensamentos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure dar valor às trocas culturais, beneficiadas pela harmonia Lua-Urano. A Lua entra em tensão com Júpiter no setor material tende a sinalizar conflitos territoriais e também prejuízos financeiros nas atividades em grupo. Tente reduzir os gastos com o lazer e selecionar suas companhias.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para terça, 17 de maio (17/05).

Tags