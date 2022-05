Horóscopo do dia (17/05): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 17 de maio (17/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 17 de maio (17/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Marte e Netuno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Devido a Marte e Netuno tensionados à Lua, tente evitar criar ilusões, pois diante de decepções você corre o risco a se desestruturar. O trânsito da Lua no setor espiritual tende a lhe fazer buscar maior identificação com suas experiências e resgatar suas vocações.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure não se deixar afetar por um entorno hostil, demonstrando capacidade de diálogo. Lua e Vênus harmonizadas no circuito de crise tendem a despertar inteligência emotiva, que se mostra essencial para encarar os obstáculos, embora Marte e Netuno tensionados à Lua apontem conflitos em grupo.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É preciso saber se preservar da competitividade nociva de alguns ambientes, como alerta a tensão lunar com Marte e Netuno para não se contaminar. Busque ser amigável e ética em situações de concorrência. Charme e carisma podem aflorar em sua postura com a harmonia Lua-Vênus.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente dosar suas energias para evitar que as responsabilidades prejudiquem o bem-estar, como alertam Marte e Netuno tensionados à Lua. O momento tende a ser de maior prazer pelo trabalho, cujos resultados podem beneficiar sua imagem e, consequentemente, sua carreira.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure evitar expor excessivamente sua intimidade, como alertam os aspectos tensos da Lua com Marte e Netuno. Seu lado sociável pode ficar em destaque, pois Lua e Vênus transitam harmonizadas entre si, beneficiando as interações online em suas redes e a convivência com os outros.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

É importante ser cúmplice, sem ser invasiva. Afloram prazeres íntimos com a harmonia Lua-Vênus, o que ajuda com suas vivências no círculo de confiança, mas é preciso buscar seu espaço e respeitar o de seus pares. Procure não deixar que o convívio forçado gere conflitos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Prazeres culturais podem ganhar destaque. Tente evitar que tirem seu foco das obrigações do dia a dia, pois a Lua entra em tensão com Marte e Netuno na área das rotinas. Seu lado generoso tende a aflorar com a harmonia Lua-Vênus no eixo comunicação-relacionamentos, favorecendo as relações.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Como aponta a tensão lunar com Marte e Netuno, busque evitar sair do seu plano orçamentário, mesmo que tenha que sacrificar o lazer. Lua e Vênus se associam em harmonia no eixo finanças-cotidiano, podendo lhe dar oportunidade de exercitar a economia criativa para poupar os financeiros.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure não negligenciar a vida doméstica e busque neutralizar o estresse no meio familiar, como alertam Marte e Netuno tensionados. Lazeres culturais podem ficar no centro dos seus interesses com Lua e Vênus harmonizadas entre seu signo e o setor dos prazeres, o que lhe rende bons momentos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque cultivar bons relacionamentos, mesmo que de modo seletivo. Tente neutralizar o estresse. Você tende a ficar emocionalmente mais acolhedora nessa fase de harmonia Lua-Vênus, mas poderá se desestabilizar em situações de conflito, como aponta a tensão lunar com Marte e Netuno.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente se auto-observar e conter a impulsividade para que suas ações não causem danos. É possível que você se mostre mais espontânea ao lidar com as pessoas, externando seu lado amigável e gentil. Além disso, seu lado agressivo tende a se fazer presentes em situações de conflito.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É importante saber lidar com os obstáculos sem ficar na defensiva, como alertam Marte e Netuno tensionados, o que neutraliza a agressividade e cultiva inteligência emotiva. Momento aprazível para o exercício vocacional e de práticas que lhe permitam sentir prazer pelo trabalho.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

