Horóscopo do dia (16/05): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 16 de maio (16/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 16 de maio (16/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Mercúrio retrógrado interferindo nos signos.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

As finanças tendem a demandar revisão com Mercúrio retrógrado voltando à área material. Revela-se fundamental zelar por discrição emotiva e dar valor aos momentos de reflexão, visto que a Lua se desloca do setor íntimo ao de crise, entre as fases cheia e minguante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Suas ambições podem ganhar impulso com o Sol seguindo para a área das finanças. Momento tendem a lhe predispor à seletividade ao lidar com as pessoas, já que a Lua transita no eixo relacionamentos-amizades. Mercúrio retrógrado volta a seu signo e isso lhe deixa reflexiva e autocrítica.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Problemas antigos tendem a voltar a incomodar com Mercúrio retrogradando à área de crise. É preciso adotar ritmo moderado na organização da rotina, assim poderá dar maior espaço à reflexão e ao autocuidado. Isso acontece por causa do trânsito lunar no eixo cotidiano-trabalho.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

A consciência dos problemas tendem a lhe ajudar a se posicionar de maneira sensata, já que o Sol adentra a área de crise. Busque fazer revisões e ajustes nas relações, pois a Lua transita no eixo social-espiritual, entre as fases cheia e minguante, e Mercúrio retrograda para a casa das amizades.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure valorizar ações colaborativas com o entorno, visto que o Sol adentra a área das amizades. A fase pode dar foco ao dia a dia, o que tende a favorecer revisões que ajudem no processo de gestão, devido à Lua no eixo familiar-patrimonial, entre as fases cheia e minguante.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente rever conceitos, pois Mercúrio retrograda ao setor espiritual. Você pode ter chance de acordos com o entorno para melhorar a gestão da vida. Isso ocorre por conta da passagem da Lua no eixo comunicação-relacionamentos, entre as fases cheia e minguante, e o Sol adentrando a área do trabalho.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Mercúrio em retrogradação retorna ao setor íntimo, podendo gerar autoconhecimento. Esta fase é voltada à estruturação do dia a dia do ponto de vista prático e também de hábitos saudáveis, visto que a Lua transita no eixo material-cotidiano e o Sol adentra a área espiritual.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque rever sua postura e fazer acordos, já que Mercúrio retrograda à casa dos relacionamentos. O momento tende a gerar processo reflexivo voltado a aperfeiçoar a qualidade das experiências individuais e coletivas, pois a Lua transita entre seu signo e a área social, e o Sol adentra o setor íntimo.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

É preciso se unir a seus pares, visto que o Sol adentra a área de relacionamentos. Busque fazer ajustes importantes no âmbito doméstico, motivados por contratempos. Isso ocorre por que a Lua passa pelo eixo crise-familiar, da fase cheia à minguante, e Mercúrio retrograda no setor da rotina.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente aperfeiçoar seus hábitos, já que o Sol adentra a casa da saúde. Este momento tende a sugerir processo de ajuste na relação com grupos, permitindo-lhe resolver conflitos, pois a Lua transita no eixo amizades-comunicativo, e Mercúrio retrograda ao setor social.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

A articulação interpessoal pode aflorar com o Sol na casa social. Esta fase é de mudanças na gestão dos processos e recursos que permeiam a rotina profissional e doméstica, já que a Lua transita no eixo trabalho-finanças, e Mercúrio retrograda à área familiar.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure buscar cumplicidade com seus pares, pois o Sol adentra a área familiar. Os processos reflexivos tendem a ser apurados, o que lhe faz rever conceitos e ajustar a comunicação com o entorno, visto que a Lua transita da casa espiritual a seu signo, e Mercúrio retrograda à casa das ideias.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para domingo, 15 de maio (15/05).

Tags