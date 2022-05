Horóscopo do dia (15/05): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 15 de maio (15/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 15 de maio (15/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Sol, Urano e Saturno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Imediatismos tendem a ser prejudiciais A Lua transita no setor íntimo pode estabelecer ângulos harmoniosos com Marte e Netuno, além de tensos com Sol, Urano e Saturno, o que pede posicionamentos estratégicos que lhe ajudam a atuar de modo pontual com relação aos seus interesses.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Cuidado para não se mostrar invasiva e para não absorver responsabilidades alheias. Aflora seu lado colaborativo e fraterno com a Lua Cheia harmonizada a Marte e Netuno. Mas é importante ponderar antes de se colocar à disposição dos outros, como alerta a tensão lunar com Sol, Urano e Saturno.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure não se deixar dominar pelo imediatismo. É importante saber se adaptar aos imprevistos. O cotidiano pode se movimentar com a Lua Cheia harmonizada a Marte e Netuno, o que lhe ajuda a praticar suas vocações. Mas os desafios tendem a se fazer presentes e ameaçar seu equilíbrio emotivo.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque compatibilizar interesses individuais e coletivos, além de passar autoconfiança, como aponta a harmonia lunar com Marte e Netuno. Incompatibilidades tendem a aflorar nas vivências em grupo, podendo gerar conflitos, já que a Lua Cheia se aspecta de modo tenso com Sol, Urano e Saturno.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente dosar suas energias e se harmonizar com o entorno, como aponta a harmonia lunar com Marte e Netuno. Seu envolvimento nas tarefas pode se intensificar nessa Lua Cheia. O estresse tende a prejudicar o bem-estar individual e coletivo, devido à tensão com Sol, Urano e Saturno.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

É importante conciliar teoria e prática. Um aflorar de ideias pode aperfeiçoar o jeito com que você lida com as pessoas. Mas também tende a dar margem a especulações, prejudicando a gestão do cotidiano, pois a Lua Cheia se harmoniza a Marte e Netuno e forma aspectos tensos com Sol, Urano e Saturno.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Mais cautela com os gastos financeiros para não ultrapassem os limites orçamentários, como alerta a tensão lunar com Sol, Urano e Saturno. Afloram seus instintos em benefício dos aspectos práticos do dia a dia, já que a Lua Cheia se harmoniza a Marte e Netuno, dinamizando a rotina.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Como alerta a tensão lunar com Sol, Urano e Saturno, busque ter atenção à qualidade das suas companhias e procure não negligenciar as demandas de rotina. A Lua Cheia se harmoniza com Marte e Netuno, podendo lhe fazer expandir seus interesses e se lançar com confiança no usufruto dos lazeres.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure dar valor ao apoio familiar, essencial para que você não se desestruture, como aponta a harmonia lunar com Marte e Netuno. O momento se mostra desafiador na vivência do dia a dia, já a Lua Cheia tensionada a Sol, Urano e Saturno aponta um aflorar de situações imprevistas.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Cercar-se das pessoas certas tende a favorecer ações coletivas, visto que Marte e Netuno se harmonizam à Lua. A interação social pode se mostrar intensa e conflituosa com a Lua Cheia tensionada a Sol, Urano e Saturno. É preciso adotar postura mais discreta, criteriosa e tolerante.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque não parecer invasiva, já que o entorno tende a se colocar da defensiva, como alerta a tensão lunar com Sol, Urano e Saturno. A Lua Cheia no setor do trabalho pode apontar aflorar de tarefas, fazendo-lhe exercitar a proatividade e a prestatividade, dada a harmonia com Marte e Netuno.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente dosar o gasto de energia em suas ações. A Lua fica cheia na área espiritual, harmonizando-se com Marte e Netuno e formando aspectos tensos com Sol, Urano e Saturno, o que pode evidenciar a necessidade de cultivar autoconfiança e não se deixar abater pelas dificuldades.

