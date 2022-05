Horóscopo do dia (11/05): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 11 de maio (11/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 11 de maio (11/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia lunar com Sol, Urano e Plutão.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente controlar a ansiedade e a agressividade, que podem se fazer presentes devido à tensão com Marte e Netuno. Procure investir em inovação no cotidiano profissional, de modo a fazer frente às demandas e para atender suas ambições, visto que a Lua se harmoniza com Sol, Urano e Plutão.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque não deixar de lado a diplomacia ao lidar com polêmicas, como alerta a tensão lunar com Marte e Netuno. A Lua estabelece aspectos harmoniosos com Sol, Urano e Plutão, podendo lhe fazer romper com crenças limitantes em sua forma de ver o mundo, o que lhe permite atuar com firmeza.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É preciso evitar se envolver em conflitos territoriais, devido à tensão lunar com Marte e Netuno. Sua criatividade tende a se aliar a um senso de oportunidade apurado, o que lhe ajuda a descobrir boas soluções no cotidiano e nos obstáculos, como aponta a harmonia lunar com Sol, Urano e Plutão.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque evitar se expor com exagero, já que a tensão lunar com Marte e Netuno aponta conflitos sociais. A interação humana tende a se mostrar proveitosa com a Lua harmonizada a Sol, Urano e Plutão, ajudando com a fruição intelectual e a compreensão de temas relevantes para a atualidade.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure investigar as ofertas de investimento e evitar agir por impulso, devido à tensão lunar com Marte e Netuno. Sua capacidade de gestão tende a se revestir de apurado senso estratégico com a Lua harmonizada a Sol, Urano e Plutão, o que ajuda com a sustentabilidade do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Mais atenção ao expor suas ideias, já que a Lua se opõe a Marte e Netuno, indicando embates. O pensamento crítico e articulado com temas atuais tende a lhe distinguir como figura-chave nos grupos que integram seu dia a dia, como aponta a harmonia lunar com Sol, Urano e Plutão.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Como alertam Marte e Netuno opostos à Lua, tente não ser imediatista quanto aos resultados e não forçar a barra com o entorno. Seu senso crítico pode ser direcionado para o enfrentamento dos obstáculos, o que lhe ajuda a avaliar caminhos estratégicos, visto a harmonia lunar com Sol, Urano e Plutão.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente não expor sua intimidade no meio social para evitar interferências, dada a tensão lunar com Marte e Netuno. As relações pessoais podem se mostrar acolhedores com a Lua harmonizada a Sol, Urano e Plutão, levando ao entendimento sobre assuntos de interesse coletivo.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

A tensão lunar com Marte e Netuno tende a pedir cautela e diplomacia para evitar atritos. Originalidade e capacidade de se adaptar podem favorecer o cotidiano de trabalho, pois dinamiza o desempenho e ajuda lidar com contextos de mudança, já que a Lua se harmoniza a Sol, Urano e Plutão.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Dada a tensão com Marte e Netuno, tente se permitir trilhar caminhos que lhe elevem existencialmente, mas é preciso evitar se expor em excesso. A Lua harmonizada a Sol, Urano e Plutão tende a conduzir você a dar valor às experiências conectadas com seus talentos e ideais de vida.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure ter uma visão sustentável e definir limites financeiros, como alerta a tensão lunar com Marte e Netuno. A vontade de melhorar seu estilo de vida pode crescer, pois a Lua se harmoniza a Sol, Urano e Plutão, o que lhe faz realizar maiores investimentos em infraestrutura e capacitação.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É necessário cultivar diplomacia e autocontrole emotivo, visto que os debates podem se intensificar e alimentar atritos, como alertam Marte e Netuno tensionados à Lua. A interação humana pode se mostrar fonte de inspiração e aprendizado, face a harmonia lunar com Sol, Urano e Plutão.

