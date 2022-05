Horóscopo do dia (10/05): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 10 de maio (10/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 10 de maio (10/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Júpiter em equilíbrio com Vênus.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Seus talentos e seu carisma podem ficar em destaque. Tente avaliar o custo-benefício de suas ideias antes de externá-las, já que Mercúrio retrograda no setor comunicativo. Júpiter adentra seu signo e encontra Vênus, o que tende a elevar sua autoestima e lhe impulsionar a criar oportunidades.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente fazer reavaliação das finanças, pois Mercúrio retrograda no setor material. A entrada de Júpiter na área de crise e seu encontro com Vênus pode destacar a necessidade de recolhimento emocional como caminho de fortalecimento, algo essencial para encarar os desafios com equilíbrio.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Busque não se deixar levar por ilusões, como alerta Mercúrio retrógrado em seu signo. O lado sociável da sua personalidade pode ficar mais expressivo com Júpiter na área de amizades e em equilíbrio com Vênus, o que gera contatos proveitosos e lhe colocam na trilha de oportunidades para sua vida.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

É importante lidar com imprevistos que pedem capacidade de revisão e ajuste, já que Mercúrio retrograda no setor de crise. Júpiter se aproxima de Vênus, marcando um momento em que você aproveita oportunidades de trabalho que lhe permitam praticar seus talentos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Mercúrio retrograda no setor de amizades, o que lhe faz rever as prioridades. Seus horizontes existenciais tendem a se expandir com Júpiter no setor espiritual e em equilíbrio com Vênus, fazendo-lhe aproveitar experiências que agreguem conhecimento e lhe deixam praticar a criatividade.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

O momento pode sugerir a necessidade de rever prioridades profissionais e revisar processos. Júpiter transita no setor íntimo e se aproxima de Vênus, o que sugere fortalecimento pessoal ligado a experiências aprazíveis que elevam a autoestima e chances de ganhos patrimoniais.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Mercúrio retrograda no setor espiritual, apontando retomada de reflexões necessárias para o autoconhecimento. Eleva-se seu comprometimento nas parcerias com a passagem de Júpiter para o setor de relacionamentos e seu encontro com Vênus, que motiva boas experiências vivenciadas em conjunto.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Situações que pareciam superadas tendem a voltar à tona com Mercúrio retrógrado no setor íntimo, o que traz a oportunidade de revisões. Júpiter adentra a área do cotidiano e encontra Vênus, podendo destacar seus talentos criativos na gestão das rotinas e isso agrega valor a recursos alternativos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Como Mercúrio retrograda na área de relacionamentos, é preciso ter mais critério nas companhias. O usufruto dos prazeres tende a se intensifica durante a passagem de Júpiter no setor social, que se aproxima de Vênus, contando com seu lado criativo e aventureiro, que ajuda a movimentar a rotina.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Procure rever processos que não estão fluindo bem no cotidiano, devido a Mercúrio retrógrado. O lar pode ter salto de qualidade com Júpiter no setor familiar e em harmonia com Vênus, o que deixa a rotina aprazível e promove sinergia criativa e afetiva com seus conviventes.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente limitar a exposição social, já que Mercúrio retrógrado sugere conflitos interpessoais e imprudências. Júpiter ingressa no setor comunicativo e se une a Vênus, marcando uma fase favorável para trocas culturais. Busque iniciar cursos e dar impulso a projetos criativos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente ser diplomática e conciliadora ao lidar com as pessoas, devido a Mercúrio retrógrado na área familiar. A energia de Júpiter encontra a de Vênus e pode evidenciar oportunidades de aperfeiçoar sua capacidade de gestão e de investir no lado aprazível da vida.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

