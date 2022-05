Horóscopo do dia (09/05): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 9 de maio (09/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 9 de maio (09/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Mercúrio retrógrado transitando no zodíaco.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Júpiter adentra seu signo, podendo evidenciar oportunidades de crescimento individual, mas Mercúrio retrógrado exige revisões dos acontecimentos. É importante zelar pela qualidade das parcerias, devido ao trânsito da Lua no eixo social-íntimo e entre as fases crescente e cheia.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

O momento astrológico tende a lhe fazer ter superação constante, embora Mercúrio retrógrado aponte restrições materiais. Procure ajustar os interesses nas relações do seu dia a dia, devido à Lua no eixo família-relacionamentos e entre as fases crescente e cheia.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Oportunidades de parceria podem ser apontadas por Júpiter na casa das amizades, embora Mercúrio retrógrado demande que você seja seletiva. Busque fazer acordos com o entorno em favor das rotinas, já que a Lua transita no eixo comunicação-cotidiano, entre as fases crescente e cheia.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Desafios superados tendem a voltar com Mercúrio retrógrado. Esta fase pode demandar postura proativa e articulada, devido à Lua no eixo material-social e entre as fases crescente e cheia. E isso gera crescimento profissional com Júpiter adentrando a casa do trabalho.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente valorizar atividades meditativas e diminuir a exposição social, visto que Júpiter adentra a casa da espiritualidade e Mercúrio retrograda na das amizades. Procure zelar pela qualidade da vida privada, pois a Lua transita entre seu signo e o setor familiar, entre as fases crescente e cheia.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

O círculo de confiança tende a se fortificar com Júpiter no setor íntimo. É possível que você aprenda com desafios, levando-lhe a ajustar projetos e parcerias profissionais, pois a Lua está no eixo crise-comunicação, entre as fases crescente e cheia, e Mercúrio retrógrado na casa do trabalho.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque flexibilizar o pensamento, já que Mercúrio retrograda na área espiritual. A fase pode motivar a articulação coletiva em benefício da produtividade, pois a Lua transita no eixo amizades-material, entre as fases crescente e cheia, e Júpiter adentra a casa dos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Mercúrio retrograda no setor íntimo, podendo motivar revisões na vida privada. Você tende a ter maior capacidade de gestão em prol da rotina de trabalho, devido ao trânsito lunar entre o setor profissional e seu signo, nas fases crescente-cheia, e Júpiter na área cotidiana.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure evitar especulações e inserir atividades de lazer na rotina. Este momento tende a promover inquietações que lhe façam vivenciar os problemas de modo intenso, devido à Lua no eixo espiritual-crise e nas fases crescente e cheia, além de Mercúrio retrógrado.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

A vida familiar floresce, pois Júpiter adentra a área doméstica. Busque fazer ajustes nas relações para resolver conflitos que esbarram na gestão das rotinas, já que a Lua transita entre os setores íntimo e de amizades, nas fases crescente e cheia, e Mercúrio retrograda no setor do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Como Mercúrio começa a retrogradar na área social, busque ser seletiva e criteriosa. A fase pode oportunizar a articulação de parcerias profissionais, devido ao trânsito lunar no eixo relacionamentos-trabalho, nas fases crescente e cheia, e à entrada de Júpiter na casa comunicativa.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É preciso fazer acordos com seus conviventes, pois Mercúrio retrograda na área doméstica. Procure buscar bem-estar cotidiano, conciliando as demandas com práticas saudáveis, devido à Lua no eixo rotina-espiritualidade, nas fases crescente-cheia, e Júpiter já na área material.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

