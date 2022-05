Horóscopo do dia (08/05): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 8 de maio (08/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 8 de maio (08/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Sol, Urano e Saturno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Como alerta a tensão lunar com Sol, Urano e Saturno, busque ter critério nas companhias e nos gastos financeiros, a fim de evitar exposição excessiva e prejuízos. A Lua Crescente pode despertar seu lado sociável e afetuoso, além de motivar você a aproveitar lazeres culturais.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

É fundamental agir de modo cordial para resgatar a harmonia, conforme aponta o equilíbrio lunar com Vênus. A Lua Crescente na área familiar se encontra de modo tenso com Sol, Urano e Saturno, destacando aumento de desafios relacionados à gestão do dia a dia e associados a posturas autoritárias.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure não remoer os acontecimentos e tente se cercar de situações emocionalmente estáveis, dada a harmonia com Vênus. A ansiedade pode aforar com a Lua Crescente no setor das ideias e tensionada a Sol, Urano e Saturno. Isso acaba afetando seu jeito de avaliar os desafios e se comunicar.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Afloram desafios orçamentários na ausência de planejamento e disciplina, dada a tensão com Sol, Urano e Saturno. Seu envolvimento nos aspectos práticos da vida tende a se intensificar com a Lua Crescente, o que lhe faz otimizar recursos em um contexto de economia criativa.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente cultivar autocrítica e bom senso. A Lua Crescente em seu signo pode potencializar aspectos da sua personalidade que afetam no entorno. É possível que acabe atraindo olhares de admiração e de desagrado, já que o astro se harmoniza com Vênus e forma aspectos tensos com Sol, Urano e Saturno.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque cuidar do seu bem-estar, que conta agora com o importante apoio emocional do entorno, dada a harmonia com Vênus. Seu organismo pode ficar fragilizado frente aos aspectos tensos da Lua Crescente com Sol, Urano e Saturno, o que lhe predispõe à fadiga em lidar com certos problemas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure evitar se afastar do círculo íntimo, devido a tensão com Sol, Urano e Saturno. Sua postura pode se revestir de gentileza com a Lua Crescente harmonizada a Vênus, enquanto que desperta empatia no trato interpessoal. Assim você consegue compreender as necessidades das pessoas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente atuar em prol de acordos para amenizar conflitos interpessoais sugeridos na tensão com Sol, Urano e Saturno. Eleva-se seu comprometimento com o trabalho durante este momento astrológico. Além disso, também favorece o exercício criativo em benefício dos projetos em desenvolvimento.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Atenção para não negligenciar as responsabilidades do dia a a dia, como alerta a tensão lunar com Sol, Urano e Saturno. A Lua Crescente tende a lhe conectar com os aspectos espirituais e sublimes da vida, o que nutre a autoestima e faz você valorizar prazeres culturais, já que se harmoniza a Vênus.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque ser prudente e disciplinada na vivência social, como alertam Sol, Urano e Saturno tensionados à Lua. A intimidade tende a se mostrar altamente confortável, o que lhe ajuda a fortalecer a autoestima e também suas relações afetivas, considerando a harmonia com Vênus.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure saber se preservar de vínculos abusivos e do sofrimento alheio, que tende a prejudicar seu bem-estar, como alerta a tensão lunar com Sol, Urano e Saturno. Afloram empatia e afeto nos relacionamentos com a Lua Crescente harmonizada a Vênus, o que favorece as parcerias com afinidades.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Sua relação com o entorno tende a se revelar complicada, devido à tensão lunar com Sol, Urano e Saturno, pedindo diplomacia. Você poderá ter um envolvimento prazeroso na vida cotidiana, ocasião em que suas habilidades criativas afloram, pois a Lua Crescente se harmoniza a Vênus.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

horóscopo para sábado, 7 de maio (07/05).

