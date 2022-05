Horóscopo do dia (07/05): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 7 de maio (07/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 7 de maio (07/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Urano.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Atenção com gastos excessivos e supérfluos, devido à tensão lunar com Urano. Uma energia afetuosa lhe acompanha com a harmonia Lua-Vênus, o que favorece as relações de amizade e as experiências aprazíveis. Busque aproveitar para cuidar da aparência, já que sua beleza pode ser potencializada.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Como alerta a tensão Lua-Urano, tente aproveitar a ocasião para agradar a autoestima e fazer melhorias estéticas no ambiente, evitando ações precipitadas. A Lua se associa a Vênus entre as áreas familiar e de crise, podendo sugerir fase de recolhimento que favorece o equilíbrio emocional.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Cuidado para não se deixar levar pela vaidade ferida em situações de atrito, pois Urano no setor de crise entra em conflito com a Lua. Em harmonia entre as áreas comunicativa e de amizades, Lua e Vênus tendem a elevar sua autoestima e lhe deixar mais desenvolta no trato interpessoal.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque ser diplomática nas parcerias ao lidar com interesses conflitantes, como alerta a tensão Lua-Urano. A harmonia Lua-Vênus tende a destacar momento de identificação com o trabalho e de criatividade para lidar com as demandas, o que lhe faz potencializar recursos em prol de bons resultados.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

É preciso não se deixar cegar pelas ambições e não se precipitar, como alerta a tensão Lua-Urano. Eleva-se seu amor-próprio com Lua e Vênus harmonizadas, de modo que você pode buscar o melhor para si sob outros aspectos. Com isso, você fica mais exigente quanto à qualidade de suas experiências.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure buscar recolhimento para colocar os pensamentos e o coração em ordem, mas tente não remoer frustrações, como alerta Urano tensionado. A harmonia Lua-Vênus no circuito de crise tende a eleva sua compreensão sobre os obstáculos que abalam a autoestima.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Afloram prazeres sociais com Lua e Vênus harmonizadas no eixo amizades-relacionamentos, o que ajuda com sua autoestima e com o fortalecimento de suas redes. Urano tensionado pode alertar para a necessidade de zelar por sua privacidade e evitar ações imprudentes.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É importante evitar envolver-se em conflitos de vaidade nas relações, como alerta a tensão Lua-Urano. Suas habilidades criativas podem se fazer presentes em benefício da gestão do cotidiano e da vida profissional, já que Lua e Vênus se harmonizam entre o setor do trabalho e o das rotinas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Cuidado com a tendência a deixar de lado as responsabilidades do dia, conforme alerta a tensão Lua-Urano. Lazeres culturais podem ocupar o centro dos seus interesses, em que Lua e Vênus entram em harmonia no eixo espiritual-social, rendendo-lhe momentos aprazíveis.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque zelar por privacidade, visto que a tensão Lua-Urano contraindica a exposição social. A relação harmoniosa que Lua e Vênus estabelecem no circuito íntimo pode sugerir fase propícia a curtir ambientes aconchegantes e prazeres seletos, que tendem a fortalecer a autoestima.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

É preciso se manter em equilíbrio e compartilhar o protagonismo. Lua e Vênus se harmonizam entre a área de relacionamentos e a comunicativa, podendo lhe despertar empatia, sensualidade e afetuosidade no trato interpessoal, embora Urano tensionado à Lua alerte contra conflitos de ego.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente evitar impor suas vontades para o entorno, como alerta a tensão Lua-Urano. Suas habilidades criativas podem se revelar diferencial no cotidiano, já que lhe ajudam otimizar recursos alternativos e poupar os financeiros. A qualidade das suas ações tendem a se elevar.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

