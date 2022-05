Horóscopo do dia (06/05): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 6 de maio (06/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 6 de maio (06/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o conflito Lua-Plutão.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente não temer os obstáculos, ainda que pareçam afastar você de suas ambições, como alerta o conflito Lua-Plutão. O recolhimento de forças é recomendado, já que a Lua na área familiar se encontra com Marte, Netuno e Júpiter no setor de crise, contribuindo-lhe a organizar o pensamento.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque evitar tocar em assuntos complicados, devido à tensão lunar com Plutão, que exige cuidado para não absorver problemas dos outros. Fraternidade e companheirismo podem lhe aproximar dos entes queridos, pois a Lua se harmoniza a Marte, Netuno e Júpiter no eixo comunicação-amizades.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente evitar assumir responsabilidades que possam gerar gastos elevados para o orçamento, como aponta a tensão lunar com Plutão. Você tende a adotar postura dinâmica e proativa, fazendo-lhe agir em prol de melhorias para o cotidiano, dada a harmonia lunar com Marte, Netuno e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure evitar se expor excessivamente, conforme alerta a tensão lunar com Plutão, optando por companhias seletas. As diversões tendem a se revelar convidativas, considerando a harmonia que a Lua em seu signo forma com Marte, Netuno e Júpiter no setor espiritual.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Como sugere a harmonia da Lua com Marte, Netuno e Júpiter, busque se ocupar com atividades que tragam movimento à rotina e elevem a autoconfiança. As reflexões sobre seus desafios podem se intensificar com a Lua na área de crise e em tensão com Plutão. Cuidado com a melancolia.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente evitar bater de frente com as pessoas e busque exercitar a diplomacia, devido à tensão Lua-Plutão. A Lua na área de amizades se harmoniza com os trânsitos de Marte, Netuno e Júpiter, o que lhe traz habilidade na comunicação e estimula ações solidárias e divertidas que dinamizam o convívio.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

É importante ser estratégica ao lidar com situações complicadas, como alerta a tensão lunar com Plutão. Sua postura na vida profissional tende a ser otimista e destemida, dada a harmonia que a Lua forma com Marte, Netuno e Júpiter. Isso contribui com a geração de oportunidades.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque conciliar seus atuais interesses com a necessidades do entorno, devido à tensão Lua-Plutão. A perseverança pode guiar você rumo a situações que dão novas energias para sua vida e lhe fazem superar seus limites, já que a Lua na área espiritual se harmoniza com Marte, Netuno e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente encarar os obstáculos como oportunidades. O fortalecimento emocional promovido pela harmonia lunar com Marte, Netuno e Júpiter no circuito íntimo tende a ajudar você a encarar os acontecimentos com força de vontade, algo essencial para se adaptar as mudanças apontadas na tensão Lua-Plutão.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Procure se mostrar colaborativa, já que o somatório de forças leva ao resgate de vínculos fraternos e afetivos, como aponta a harmonia lunar com Marte, Netuno e Júpiter. Seus interesses podem se chocar com os do entorno e a abalar as parcerias, pois a Lua entra em conflito com Plutão.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente amenizar a ansiedade ao lidar com obstáculos, devido à tensão Lua-Plutão. Sua postura na gestão do cotidiano é marcada por proatividade, criatividade e empatia, agregando valor às tarefas do dia a dia, já que a Lua transita no setor das rotinas e se harmoniza com Marte, Netuno e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É importante dar valor ao entorno imediato. Experiências agradáveis estão em alta com a Lua harmonizada a Marte, Netuno e Júpiter entre o setor social e seu signo. A tensão lunar com Plutão pode alertar para a necessidade de selecionar as companhias e não se afastar da zona de conforto.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

