Horóscopo do dia (05/05): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 5 de maio (05/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão Lua-Vênus.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente cuidar das demandas para ocupar a mente e se sentir ativa, como sugere a harmonia Lua-Marte. Um cotidiano dinâmico pode influenciar positivamente a autoestima. Afloram carências emocionais com a tensão Lua-Vênus, o que pode lhe deixar saudosista e pouco focada na realidade.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Os amigos tendem a se mostrar fonte de apoio, dada a harmonia lunar com Marte, o que favorece o usufruto de prazeres. Uma forte carga emocional pode afetar a extroversão das ideias e prejudicar a imagem pessoal, como aponta a tensão Lua-Vênus. Tente cultivar autocontrole e discrição emotiva.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure dar valor aos recursos que possam ser otimizados e minimizar os supérfluos. Você pode agir com proatividade frente à harmonia Lua-Marte, dando rapidez à gestão das demandas. É importante ter atenção aos gastos financeiros para que não ultrapassem o orçamento.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque ter atenção às suas reações diante do que lhe incomoda, já que a tensão Lua-Vênus pode predispor a melindres emocionais. A força de vontade tende a se intensificar com Lua e Marte harmonizados e isso lhe faz para aproveitar as oportunidades de expansão pessoal e defender seus valores.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente ser prestativa, sem alimentar expectativas difíceis de alcançar para evitar frustrações. Você pode vivenciar os obstáculos com proatividade, empregando esforços para encontrar soluções imediatas, já que a Lua na área de crise entra em equilíbrio com Marte e em tensão com Vênus.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

É preciso ter consciência dos seus limites. Lua e Marte harmonizados tendem a despertar posturas colaborativas que trazem movimento às relações. Contudo, a tensão com Vênus destaque a necessidade de conciliar interesses privados e coletivos e preservar sua intimidade.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Vênus tensionada pode alertar para a necessidade de zelar por boas relações. Tente evitar agir em prejuízo das parcerias. Prestatividade e competitividade tendem a aflorar com a Lua no setor do trabalho harmonizada a Marte, deixando-lhe na dianteira de oportunidades para elevar suas ambições.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Devido à Vênus tensionada, cuidado para que a vontade de dar movimento à sua vida não lhe faça negligenciar aspectos importantes do dia a dia. Seu desempenho é marcado por uma postura corajosa e dinâmica, o que ajuda a dar rapidez às ações e lhe coloca na dianteira das oportunidades.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque não se deixar dominar pelo ego. Momento favorável ao direcionamento de forças para objetivos específicos e ligados às suas ambições. Contudo, tente agir de modo discreto para proteger seus interesses, já que a Lua no setor íntimo entra em harmonia com Marte e em conflito com Vênus.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

As pessoas tendem a lhe motivar, mas é preciso evitar abusar da boa vontade dos outros e causar fadiga em quem lhe acolhe. Lua e Vênus entram em conflito no circuito de relacionamentos, podendo mostrar a importância de cuidar da autoestima para que as carências afetivas não sobrecarreguem o entorno.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Nesta fase, dedicar-se aos aspectos práticos é altamente favorável, considerando a harmonia Lua-Marte. A tensão Lua-Vênus tende a prejudicar sua capacidade de extroversão, que prioriza o emocional em vez do racional. Busque não deixar que ideias fantasiosas lhe dominem.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É necessário saber se preservar e evitar situações que lhe deixem excessivamente exposta, como alerta a tensão Lua-Vênus, que não recomenda gastos em excesso. O meio social e o usufruto dos prazeres podem se dinamizar frente à harmonia Lua-Marte, o que deixa você motivada perante a vida.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

