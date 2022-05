Horóscopo do dia (04/05): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 4 de maio (04/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 4 de maio (04/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Marte, Netuno, Júpiter e Vênus.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure não deixar que as frustrações prejudiquem sua relação com o entorno imediato, já que a Lua segue para a área familiar e entra em conflito com Vênus. A Lua no setor comunicativo tende a demandar agora sobriedade emotiva e ponderação frente aos problemas.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

A rigidez na postura e a intolerância podem se mostrar empecilhos às relações, como alerta a tensão lunar com Marte, Netuno, Júpiter e Vênus. O senso de responsabilidade apurado frente à harmonia Lua-Saturno tende a lhe fazer prezar pela disciplina, buscando atender às demandas do dia.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É importante ter atenção ao se posicionar na defesa de seus interesses, pois a intolerância aflora na tensão lunar com Marte, Netuno, Júpiter e Vênus. Busque saber negociar. O momento pode favorecer o amadurecimento e a análise crítica de certas situações, devido à harmonia Lua-Saturno.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque não se deixar dominar pelo imediatismo e pela intolerância, como alerta a tensão lunar com Marte, Netuno, Júpiter e Vênus. O senso crítico tende a se revelar aliado à gestão dos problemas, o que lhe ajuda a identificar os contratempos na origem e as estratégias de atuação.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

É essencial diplomacia para lidar com eventuais conflitos de território e com vaidades feridas, já que a Lua entra em conflito com Marte, Netuno, Júpiter e Vênus. Seu comprometimento nas parcerias tende a se elevar, o que contribui com o amadurecimento profissional.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque evitar adotar postura impositiva com seus pares, pois a tensão lunar com Marte, Netuno, Júpiter e Vênus aponta conflitos. Um forte senso de responsabilidade pode lhe guiar no dia a dia, favorecendo o planejamento, visto a harmonia Lua-Saturno no circuito do trabalho.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Como alerta a tensão lunar com Marte, Netuno, Júpiter e Vênus, tente ser reservada para proteger seus interesses de interferências externas. O pensamento crítico fortalecido pela harmonia Lua-Saturno pode ajudar com o amadurecimento de seus projetos de vida, e com o planejamento de ações.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure buscar introspecção, sem criar barreiras no convívio com as pessoas, como alerta a tensão lunar com Marte, Netuno, Júpiter e Vênus. A vida privada pode ficar no centro dos interesses com Lua e Saturno harmonizados, o que lhe faz se dedicar ao amadurecimento de questões pessoais.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Devido à tensão lunar com Marte, Netuno, Júpiter e Vênus, busque não ser impositiva e nem forçar acordos, mostrando-se boa ouvinte. Momento favorável amadurecer os interesses que cercam suas relações, de forma a dar coesão às ações em parceria, como aponta a harmonia Lua-Saturno.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente atuar com diplomacia ao tratar dos obstáculos de rotina com as outras pessoas, pois a tensão lunar com Marte, Netuno, Júpiter e Vênus aponta conflitos. A gestão do dia a dia continua no centro dos seus interesses e pode ser beneficiada por apurado senso crítico, dada a harmonia Lua-Saturno.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque ser responsável com os gastos aplicados ao lazer, pois a tensão lunar com Marte, Netuno, Júpiter e Vênus aponta prejuízos. Lua e Saturno harmonizados entre o setor social e seu signo podem lhe trazer vontade de dar valor ao usufruto de prazeres seletos e refinados.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Como alerta a tensão lunar com Marte, Netuno, Júpiter e Vênus, tente evitar adotar postura centralizadora e imediatista. Seu comprometimento com a família tende a se elevar com a harmonia Lua-Saturno. Com isso, você busca soluções para os obstáculos e a um apurado planejamento das tarefas.

