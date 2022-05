Horóscopo do dia (03/05): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 3 de maio (03/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 3 de maio (03/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão com Marte, Netuno e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure cultivar autocontrole diante de situações desafiadoras, devido à tensão com Marte, Netuno e Júpiter. Durante este momento, a Lua no setor comunicativo tende a levar você a buscar satisfação emocional através da expressão de ideias e também das trocas intelectuais.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

As relações humanas podem ficar fragilizadas na tensão com Marte, Netuno e Júpiter. Sua intuição tende a se aliar à razão em benefício dos processos e recursos relacionados ao trabalho, ajudando-lhe a formular estratégias de atuação, já que a Lua encontra Mercúrio e se harmoniza a Saturno.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente ter em mente que algumas coisas levam tempo. Sua percepção dos acontecimentos pode ficar mais apurada com a Lua em seu signo, ajudando-lhe a preparar um plano de ação. É importante evitar imediatismos para não ter prejuízos, devido à tensão com Marte, Netuno e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque enfrentar os contratempos com racionalidade, pois a voz do coração pode se revelar fragilizada, visto a tensão lunar com Marte, Netuno e Júpiter. A Lua transita no setor de crise, o que indica um momento de maturação necessário e associado aos obstáculos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure não deixar que lhe falte equilíbrio emotivo diante dos problemas, como alerta a tensão com Marte, Netuno e Júpiter. Seus interesses são direcionados para seus vínculos sociais e fraternos, pois a Lua na área de amizades encontra Mercúrio e se harmoniza com Saturno.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Disputas territoriais tendem a afetar os relacionamentos, como alerta a tensão com Marte, Netuno e Júpiter, demandando autocontrole. Os processos racionais podem ganhar corpo com a Lua, o que acaba elevando a qualidade da gestão do dia a dia e da vida profissional.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque não negligenciar as demandas práticas do dia a dia, como alerta a tensão com Marte, Netuno e Júpiter. Os encontros harmoniosos da Lua com Mercúrio e Saturno tendem a favorecer a introspecção como forma de autoconhecimento, o que lhe ajuda amadurecer ideias e definir estratégias.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente ser discreta fora do círculo íntimo, já que a tensão com Marte, Netuno e Júpiter tende a abrir caminho para conflitos. A jornada pode se mostrar favorável para cuidar da vida privada para melhorar a rotina e estreitar os interesses, pois a Lua se harmoniza com Mercúrio e Saturno.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Conflitos podem aparecer em meio à intolerância, dada a tensão com Marte, Netuno e Júpiter. As parcerias intelectuais tendem a ficar no centro dos interesses, o que gera conteúdo de qualidade e favorece acordos, visto que a Lua no setor de relacionamentos se harmoniza a Mercúrio e Saturno.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque evitar o autoritarismo, visto que a tensão com Marte, Netuno e Júpiter aponta conflitos. Aflora seu senso crítico em benefício da gestão dos aspectos práticos no cotidiano, o que lhe ajuda a realizar um planejamento que atenda às necessidades, pois a Lua se harmoniza com Mercúrio e Saturno.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

A tensão com Marte, Netuno e Júpiter pode apontar imprudências financeiras, por isso busque ter cuidado com seus gastos. Você tende a dar valor às prazeres intelectualmente refinados, a serem usufruídos individualmente ou em companhias do seu círculo íntimo durante este ciclo.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure amenizar o estresse e evitar fadiga, como alerta a tensão com Marte, Netuno e Júpiter. A vida familiar pode ficar no centro das atenções, o que lhe faz empregar o senso crítico na solução de problemas e no planejamento estratégico, dada a harmonia lunar com Mercúrio e Saturno.

